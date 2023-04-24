Что означает паук в доме: 10 примет и поверий про восьминогого гостя

Первым делом, заметив восьминогого гостя в доме и квартире, хочется в ужасе закричать и схватиться за тапок, чтобы поскорее с членистоногим разделаться. Но не спешите применять насилие! Помните, что увидеть дома паука может быть и доброй приметой. Важно лишь знать, как отличать хороший знак от плохого.

Что означает паук в доме: приметы и суеверия. Фото © Getty Images / ChrisAt

Например, если вы увидели паука в ванной, то это почти всегда означает проблему с деньгами. Членистоногое сидит на ванне или раковине? Значит, в ближайшее время на вас обрушатся хлопоты и много бесполезной суеты, которая потратит время, но ни к чему не приведёт.

Что означает увидеть паука рядом с водой? Финансовые потери. Скорее всего, вас в ближайшее время будут поджидать не только проблемы с деньгами, но и разборки по поводу того, кто их устроил. Потому что причина точно не в вас.

Но не только же в ванной или уборной любят пугать нас эти соседи своим появлением. Если заметили паука на потолке, значит, скоро в жизнь постучатся достаток и счастье. Увидели членистоногое на окне — ждите приятную денежную прибавку, а если на входной двери или около неё — гостей. Если паук внезапно появился у вас перед лицом, повиснув на ниточке паутины, то это тоже хорошая примета, которая сулит скорую приятную встречу.

Домашние пауки: какие события предсказывают помощники домовых? Фото © Freepik / Wirestock

Кстати, если вы заметили в своём жилище паутину по углам, то не спешите её убирать. Так домовёнок ловит в свои сети негативную энергию, очищая пространство вокруг. Что означает увидеть паука в холодильнике, еде или чашке? К улучшению материального положения, закрытию долгов или неожиданной прибавке к зарплате.