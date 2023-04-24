Что означает паук в доме: 10 примет и поверий про восьминогого гостя
Ещё от наших бабушек мы помним, что убивать паука в доме нельзя, ведь это домовой. Но что означает увидеть дома это существо и какая разница в том, где именно вы обнаружите паука?
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Первым делом, заметив восьминогого гостя в доме и квартире, хочется в ужасе закричать и схватиться за тапок, чтобы поскорее с членистоногим разделаться. Но не спешите применять насилие! Помните, что увидеть дома паука может быть и доброй приметой. Важно лишь знать, как отличать хороший знак от плохого.
Что означает паук в доме: приметы и суеверия. Фото © Getty Images / ChrisAt
Например, если вы увидели паука в ванной, то это почти всегда означает проблему с деньгами. Членистоногое сидит на ванне или раковине? Значит, в ближайшее время на вас обрушатся хлопоты и много бесполезной суеты, которая потратит время, но ни к чему не приведёт.
Что означает увидеть паука рядом с водой? Финансовые потери. Скорее всего, вас в ближайшее время будут поджидать не только проблемы с деньгами, но и разборки по поводу того, кто их устроил. Потому что причина точно не в вас.
Но не только же в ванной или уборной любят пугать нас эти соседи своим появлением. Если заметили паука на потолке, значит, скоро в жизнь постучатся достаток и счастье. Увидели членистоногое на окне — ждите приятную денежную прибавку, а если на входной двери или около неё — гостей. Если паук внезапно появился у вас перед лицом, повиснув на ниточке паутины, то это тоже хорошая примета, которая сулит скорую приятную встречу.
Домашние пауки: какие события предсказывают помощники домовых? Фото © Freepik / Wirestock
Кстати, если вы заметили в своём жилище паутину по углам, то не спешите её убирать. Так домовёнок ловит в свои сети негативную энергию, очищая пространство вокруг. Что означает увидеть паука в холодильнике, еде или чашке? К улучшению материального положения, закрытию долгов или неожиданной прибавке к зарплате.
Но если членистоногое неожиданно падает откуда-то сверху на стол, то это считается предупреждающим знаком о скорой встрече с врагом. Игнорировать такую примету нельзя. А вот когда паук падает на вас, то это уже хорошая примета — к неожиданному наследству или крупному выигрышу. В любом случае сумма презента вас точно обрадует.
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