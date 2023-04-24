О безумце Гуфе не было слышно месяц, и после рехаба он вернулся с новостью о разводе с Юлей Королёвой

10 марта (сразу после инцидента с поздравлением) стали поступать сообщения, что рэпер держит в заложницах жену и дочь, не позволяя от него уйти. Видео кричащего мужчины и зарёванной, явно на нервах Юлии Королёвой тогда увидели все в Интернете. Гуф прятал паспорта, а супруга грозилась вызвать полицию. Вскоре всем стало понятно, что у Долматова был очередной приступ подозреваемой шизофрении или биполярного расстройства. Мартовская история закончилась тем, что Юля всё же смогла с дочкой Тиной улететь в Москву, а в США к Алексею на помощь прилетела сестра. Потом всё затихло.

Но ненадолго. Сегодня выяснилась шокирующая новость: Гуф подаёт на развод с Юлией Королёвой, о чём уже официально и в достаточно жёсткой форме рассказал в социальных сетях. "Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами". И потом добавил, что счастлив иметь дочь Тину и всегда будет с ней рядом.

Гуф официально разводится с Королёвой. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Алексей Долматов и Юлия Королёва были вместе около двух лет, а в прошлом году у них родилась дочь Тина. Недавно Гуфа неожиданно застукали в компании прелестной незнакомки, а после рэпер ошарашил всех признанием в разводе. Виновата ли в нём новая пассия артиста, или тот просто решил перевернуть страничку жизни, начав после рехаба всё с начала, покажет только время. Но мы продолжаем следить за Гуфом.

Алексей Долматов с женой Юлией Королёвой и дочкой Тиной. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Напомним, что вся история кризиса в семье Алексея и Юлии закрутилась ещё в начале марта, когда у Гуфа началось весеннее обострение. Тогда артист публично намекал на развод со своей нынешней супругой Юлией Королёвой, унизив её прямо в Международный женский день. Потому что поздравил публично с праздником не её, а свою первую жену Айзу, назвав бывшую супругу своей женщиной. Тогда-то поклонники Гуфа и насторожились, ведь на видео, выставленном в социальных сетях, Алексей угрожал отобрать у Королёвой всё. И, как оказалось, это было первой искрой приближающейся катастрофы.