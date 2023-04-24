Куда пропали актёры из боевиков 90-х, которых знали по именам в каждой семье

Джет Ли, Синтия Ротрок, Халк Хоган, Боло Йен и Майкл Дудикофф в России известны едва ли не больше, чем в Голливуде. Бессмертную славу им принесли кровавые боевики, которыми в отсутствие нормальных кинотеатров все наслаждались у себя дома. Вот что с ними стало спустя годы.

Джет Ли

Что стало с актёром Джетом Ли? Фото © "Кинопоиск"

Его имя за пределами Китая уже успели подзабыть. А на родине Ли Ляньцзе прославился ещё в 1970-х, когда доминировал на чемпионатах по ушу. В 1982-м на экраны вышел "Храм Шаолиня", в котором актёр впервые снялся под псевдонимом Джет Ли. Потом была целая череда гонконгских боевиков. В 1998 году бывший спортсмен дебютировал в Голливуде, сыграв злодея в фильме "Смертельное оружие 4".

Всего на его счету 49 ролей в кино и сериалах и 13 картин он спродюсировал самостоятельно. Состояние актёра оценивают в 250 млн долларов. Ли дважды женился и имеет четырёх детей. В кино он больше не снимается, посвящая всё своё время семье и благотворительности.

Синтия Ротрок

Синтия Ротрок сегодня — какая судьба актрисы. Фото © YouTube / Big SEM, © Wikimedia Commons / Toglenn

Среди женщин-бойцов этой актрисе нет равных: она владеет кунг-фу, тхэквондо и тансудо. А ещё свободно обращается с холодным оружием. Её имя гремело с экранов в 1980–1990-е годы наряду со Шварценеггером, Сталлоне и Сигалом. Боевыми искусствами она занялась в 13 лет, а в кино попала после съёмок в рекламе куриных ножек.

Дебют Ротрок состоялся в 1985-м. А всего на её счету 49 ролей в фильмах и сериалах. Параллельно Синтия завела семью. Правда, в итоге с мужем она развелась и воспитала дочь самостоятельно. Сейчас актриса почти не снимается. Чаще Ротрок можно встретить в филиалах её спортивной школы или на семинарах по кунг-фу. Но в 2023-м мы снова увидим её на экранах — в фильме "Затерянные в Рио Браво".

Халк Хоган

Как живёт сегодня Халк Хоган — культовый герой боевиков? Фото © "Кинопоиск"

В девяностые по ТВ крутили культовый сериал "Гром в раю" про двух спецназовцев на суперкатере. Главную роль в нём исполнил рестлер Халк Хоган. У актёра экономическое образование, и он даже успел поработать в банке. Но однажды увлёкся бодибилдингом и его заметил спортивный агент. Так Халк стал рестлером. Он завоевал все возможные титулы и перенёс 25 операций. А параллельно снимался в кино: начал с "Рокки 3" и в итоге поучаствовал в 35 фильмах и сериалах. Хоган был дважды женат, у него двое детей.

С 2013 года он не снимается в кино, а с 2015-го — не имеет отношения к рестлингу. Но не сидит без дела: продаёт энергетические напитки, фастфуд и фанатскую атрибутику. Состояние 69-летней звезды оценивают в 25 млн долларов.

Боло Йен

"Кровавый спорт" и не только — куда пропал культовый актёр боевиков Боло Йен? Фото © "Кинопоиск"

Все, кто любит боевики девяностых, прекрасно знают этого здоровяка. Он прославился благодаря "Кровавому спорту" и "Двойному удару". В этих фильмах актёр сыграл антагониста Жан-Клода Ван Дамма.

Йен с юности занимался кунг-фу и качался. На протяжении 10 лет удерживал титул "Мистер Гонконг", и однажды его пригласили в кино. Он лично знал Брюса Ли и даже успел с ним поработать. Всего на его счету 106 ролей в фильмах и сериалах. В последний раз он появлялся на экране в картине 2016 года "Бриллиантовый картель". 76-летний актёр женат и имеет троих детей. Он живёт в США и продвигает спорт в Гонконге.

Майкл Дудикофф

Майкл Дудикофф — что стало с актёром 90-х, как живёт сегодня? Фото © "Кинопоиск"

Дудикофф известен по фильмам "Американский ниндзя", "Командир взвода" и "Река смерти". В юности работал официантом. В кафе его и приметил редактор модного журнала, который позвал Майкла в модельный бизнес.