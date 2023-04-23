Как выглядят актёры из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" и что с ними стало за 30 лет

Съёмки фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" проходили во втором квартале 1993 года в Майами, США. После выхода комедии она вскоре стала одной из самых популярных в то время, особенно на постсоветском пространстве. Многие зрители до сих пор помнят выступления выдающихся актёров, которые приняли участие в проекте. Разбираемся, как сейчас выглядят комедианты из этого легендарного фильма.

Джим Керри в роли Эйса Вентуры

Фото © Кадр "Эйс Вентура: Розыск домашних животных". Режиссёр Том Шэдьяк, сценарист Джек Бернштейн, Том Шэдьяк, Джим Керри / "Кинопоиск", © Getty Images / Kevin Winter

Многие актёры из этого фильма существенно изменились за 30 лет. Например, Джим Керри, который играл главную роль, продолжает сниматься в кино и на телевидении, но его внешний вид значительно трансформировался. Морщины, борода и на удивление грустные глаза — фанаты совсем не ожидали увидеть своего кумира в таком виде. Теперь Керри не снимается в комедиях — от кривляки из 90-х не осталось и следа, но всё равно он остаётся одним из самых знаменитых комиков нашего времени.

Кортни Кокс в роли Мелиссы Робинсон

Кадр © "Эйс Вентура: Розыск домашних животных". Режиссёр Том Шэдьяк, сценарист Джек Бернштейн, Том Шэдьяк, Джим Керри / "Кинопоиск", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / courteneycoxofficial

Также стоит упомянуть Кортни Кокс. Конечно, роль Мелиссы не стала пиком её карьеры. Триумф произошёл спустя пару лет, когда на экраны вышел сериал "Друзья", который до сих пор смотрят миллионы людей по всему миру. Конечно, за 30 лет Кортни Кокс сильно изменилась, но по-прежнему остаётся одной из самых популярных актрис нашего времени.

Тоун Лок в роли Эмилио

Кадр © "Эйс Вентура: Розыск домашних животных". Режиссёр Том Шэдьяк, сценарист Джек Бернштейн, Том Шэдьяк, Джим Керри / "Кинопоиск", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rappertoneloc

Судьба Тоуна Лока после "Эйса Вентуры" сложилась не так удачно, как у некоторых других актёров. Он продолжил сниматься в кино и на телевидении, однако его карьера не стала такой успешной, как он бы хотел. Наиболее известными его работами после "Эйса Вентуры" являются роли в сериалах "Приватная практика" и "Последний корабль". Тем не менее мужчина продолжает работать в индустрии кино и телевидения по сей день.

Шон Янг в роли лейтенанта Лоис Эйнхорн

Кадр © "Эйс Вентура: Розыск домашних животных". Режиссёр Том Шэдьяк, сценарист Джек Бернштейн, Том Шэдьяк, Джим Керри / "Кинопоиск", © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sean_young_official

После съёмок в комедии Шон продолжила работать в индустрии кино и телевидения, на её счету порядка 130 ролей, но, к сожалению, особо выдающихся из них нет. Мало того, девушка успела поработать в роли продюсера и режиссёра.