КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 03:21

Россиянам перечислили главные правила для комфортного переезда

Дизайнер Голуб поделилась советами по комфортному переезду в новую квартиру

При переезде в новую квартиру необходимо измерить дверные проёмы, ширину коридоров и высоту потолков, а также лифтовую кабину. Об этом рассказала специалист по дизайну интерьеров Юлия Голуб.

По словам специалиста, замеры помещения перед заездом помогут понять, поместится ли мебель и возможно ли будет её внести. Также заранее нужно подготовить упаковочные материалы: коробки, большие пакеты, сумки, скотч, пупырчатую плёнку для хрупкого и газеты.

Эксперт рассказала, какую мебель при переезде стоит купить в первую очередь

Эксперт рассказала, какую мебель при переезде стоит купить в первую очередь

"Упаковывайте вещи так, чтобы их можно было найти. Для этого лучше взять однотонные коробки без рисунков, чтобы ваши пометки были лучше заметны. Вещи из разных комнат складывайте в разные коробки и отмечайте разными цветами маркеров", — порекомендовала специалист в беседе с RT.

Кроме того, по словам эксперта, самые ценные вещи, например документы и украшения, а также те, которые понадобятся в первые дни после переезда, лучше упаковать в дорожную сумку и держать при себе, а не отправлять грузовой машиной. Голуб также посоветовала сезонные вещи, праздничные сервизы, тематические декорации отдать на временное хранение на склад и привезти в квартиру позже. В первую очередь нужно заняться перевозкой крупногабаритной мебели и техники, а после — малой мебели, декора, растений и личных вещей.

Эксперты рассказали, как в четыре этапа упаковать вещи при переезде и сохранить нервы

Эксперты рассказали, как в четыре этапа упаковать вещи при переезде и сохранить нервы

Ранее дизайнер Евгений Гриневич рассказал, как из советского хлама сделать стильные предметы интерьера. По мнению специалиста, винтажная мебель заслуживает второй жизни и есть смысл её восстанавливать.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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