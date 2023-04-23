Россиянам перечислили главные правила для комфортного переезда

При переезде в новую квартиру необходимо измерить дверные проёмы, ширину коридоров и высоту потолков, а также лифтовую кабину. Об этом рассказала специалист по дизайну интерьеров Юлия Голуб.

По словам специалиста, замеры помещения перед заездом помогут понять, поместится ли мебель и возможно ли будет её внести. Также заранее нужно подготовить упаковочные материалы: коробки, большие пакеты, сумки, скотч, пупырчатую плёнку для хрупкого и газеты.

"Упаковывайте вещи так, чтобы их можно было найти. Для этого лучше взять однотонные коробки без рисунков, чтобы ваши пометки были лучше заметны. Вещи из разных комнат складывайте в разные коробки и отмечайте разными цветами маркеров", — порекомендовала специалист в беседе с RT.

Кроме того, по словам эксперта, самые ценные вещи, например документы и украшения, а также те, которые понадобятся в первые дни после переезда, лучше упаковать в дорожную сумку и держать при себе, а не отправлять грузовой машиной. Голуб также посоветовала сезонные вещи, праздничные сервизы, тематические декорации отдать на временное хранение на склад и привезти в квартиру позже. В первую очередь нужно заняться перевозкой крупногабаритной мебели и техники, а после — малой мебели, декора, растений и личных вещей.