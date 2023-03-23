Эксперт рассказала, какую мебель при переезде стоит купить в первую очередь

Какую мебель обязательно купить при переезде в другую квартиру, если в первое время нет возможности обставить интерьер целиком, в беседе с Лайфом рассказала эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Вероника Антелава.

"Первое, о чём рекомендую подумать, — спальное место. Без него в любой новой квартире ну совсем никак. Другое дело, если финансы не позволяют сразу приобрести желанную модель кровати. В этом случае рекомендую обратиться к таким вариантам, как хороший матрас, который потом дополнит купленную кровать, или недорогой, но качественный раскладной диван", — сказала эксперт.

Антелава посоветовала выбирать прочный и надёжный матрас с экологичными, гипоаллергенными материалами. Что касается раскладного дивана, то, по словам собеседницы Лайфа, лучше взять модели с основой из стали или прочного деревянного каркаса. Минимизировать ощущения от диванных сгибов можно, купив специальный накладной матрас по типу пенки для занятий спортом, отметила Антелава.

Специалист не рекомендует заказывать временный недорогой кухонный гарнитур, так как такие изделия, как правило, не отличаются высоким качеством. Те, кто планирует готовить регулярно, по словам Антелавы, могут приобрести необходимую мебель и технику, но только для нижней части гарнитура. Верхние шкафы всегда можно будет заказать позже, говорит эксперт. К тому же появится понимание, сколько их нужно и какие функции они должны выполнять.

Перед обустройством зоны для хранения вещей собеседница Лайфа советует оценить пространство квартиры.

"Многие застройщики, даже из советских времён, предусматривали в помещении ниши или целые кладовки для таких целей. Вы можете заказать простое наполнение для них, основываясь на собственных нуждах. Важно предусмотреть вешалки для одежды, в том числе верхней, специальные подставки под обувь, а уже какие-то предметы не первой необходимости можно разложить по коробкам и кофрам", — отметила эксперт, призвав обратить внимание на то, чтобы такие коробки были с вентиляцией, иначе есть риск появления неприятного запаха и других моментов, подразумеваемых неправильным хранением.

А как альтернативу можно рассмотреть рейлы для одежды со специальной подставкой для обуви. На первое время это тоже вполне недорогой и стильный вариант, заключила специалист.