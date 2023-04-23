10 фото с базаров по всему свету, глядя на которые каждый прочувствует ту самую атмосферу
Сходить на привоз – это, конечно, культура нам известная и крайне любимая. Но базары, за которые любят Восток, — совсем другая история. Собрали 10 фото, которые помогут прочувствовать ту самую атмосферу.
"Гранд-базар, один из крупнейших рынков в мире с 61 крытой улицей, 4 тысячами магазинов и около 250–400 тысяч посетителей в день", — DutchClocker.
Фото © Reddit / DutchClocker
"Базар специй где-то в Британской Индии, 1875 год", — foreveryhappyhello.
Фото © Reddit / foreveryhappyhello
"Котик на Гранд-базаре", — Пользователь Reddit.
"Базар в городе Кашане, Иран", — Пользователь Reddit.
"Специи на базаре в Каире, Египет", — Isai76.
Фото © Reddit / Isai76
"Большой базар в городе Тебриз в Восточном Азербайджане", — arash-hussain-66.
Фото © Reddit / arash-hussain-66
"Базар специй в Стамбуле", — clivebowden.
Фото © Reddit / clivebowden
"Базары в Иране обычно очень оживлённые, но, если хотите увидеть их с другой стороны, отправляйтесь туда рано утром", — uspn.
Фото © Reddit / uspn
"Итак, я прогулялся по Гранд-базару в Стамбуле", — jyelol.
Фото © Reddit / jyelol
"Рынок в Стамбуле", — Пользователь Reddit.
Reddit / Пользователь Reddit, jyelol