КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 07:00

10 фото с базаров по всему свету, глядя на которые каждый прочувствует ту самую атмосферу

Сходить на привоз – это, конечно, культура нам известная и крайне любимая. Но базары, за которые любят Восток, — совсем другая история. Собрали 10 фото, которые помогут прочувствовать ту самую атмосферу.

"Гранд-базар, один из крупнейших рынков в мире с 61 крытой улицей, 4 тысячами магазинов и около 250–400 тысяч посетителей в день", — DutchClocker.

Фото © Reddit / DutchClocker

Фото © Reddit / DutchClocker

"Базар специй где-то в Британской Индии, 1875 год", — foreveryhappyhello.

Фото © Reddit / foreveryhappyhello

Фото © Reddit / foreveryhappyhello

"Котик на Гранд-базаре", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Базар в городе Кашане, Иран", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Специи на базаре в Каире, Египет", — Isai76.

Фото © Reddit / Isai76

Фото © Reddit / Isai76

"Большой базар в городе Тебриз в Восточном Азербайджане", — arash-hussain-66.

Фото © Reddit / arash-hussain-66

Фото © Reddit / arash-hussain-66

"Базар специй в Стамбуле", — clivebowden.

Фото © Reddit / clivebowden

Фото © Reddit / clivebowden

"Базары в Иране обычно очень оживлённые, но, если хотите увидеть их с другой стороны, отправляйтесь туда рано утром", — uspn.

Фото © Reddit / uspn

Фото © Reddit / uspn

"Итак, я прогулялся по Гранд-базару в Стамбуле", — jyelol.

Фото © Reddit / jyelol

Фото © Reddit / jyelol

"Рынок в Стамбуле", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

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10 удивительных изделий из керамики, глядя на которые кто угодно захочет записаться на мастер-класс

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Reddit / Пользователь Reddit, jyelol

Сергей Трофимов
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