В петербургском клубе не подтвердили смерть фанатки Scally Milano на концерте

Представители петербургского клуба "Гигант Холл", где накануне силовики прервали концерт рэпера Scally Milano, в разговоре с SHOT опровергли сообщения о смерти фанатки от передозировки наркотиками. Ранее зрители сообщили, что девушка якобы пронесла в заведение мефедрон и употребила его в туалете.

"На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации. Во время концерта началась проверка сотрудниками полиции, ими же организован выход зрителей из концертного зала. Этого артиста давно проверяли на пропаганду наркотиков, была экспертиза по его текстам", — рассказали представители концертной площадки, уточнив, что работают в штатном режиме.

Сам рэпер в своём телеграм-канале также опроверг сообщения о погибшей и заявил, что его команда сейчас пытается найти причину, почему остановили выступление. Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты.

Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов) 21 год, он родом из Пермского края. Рэпер позиционирует себя как автор треков о кибермошенничестве, которое якобы совершал, но никто не может этого доказать.