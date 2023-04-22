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22 апреля, 20:41

Силовики прервали концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге

Правоохранители остановили концерт рэпера Scally Milano в клубе Санкт-Петербурга "Гигант-холл". Практически сразу после начала выступления на сцену поднялись неизвестные люди, потребовавшие зажечь свет в зале и приготовить присутствующих документы для проверки, пишет SHOT.

Силовики остановили концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / SHOT

Как оказалось, концерт прервали сотрудники управления по обороту наркотиков. Причиной могло стать то, что в туалете клуба были обнаружены наркотики. Также очевидцы сообщают о несовершеннолетней девочке, которую якобы госпитализировали с жëсткой передозировкой. Сейчас эта информация проверяется.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на ситуацию, указав, что организация ранее обращалась в полицию по поводу пропаганды употребления запрещëнных веществ в песнях рэпера. Об этом общественникам писали многие люди и просили проверить молодого исполнителя. По мнению Мизулиной, рэпера необходимо привлечь к ответственности как минимум по 230-й статье УК РФ (за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков).

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Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке, рэпера не задержали. Он покинул клуб в сопровождении команды, сел в автомобиль и уехал домой.

Ранее в Санкт-Петербурге были отменены концерты ещё одного рэпера — Jah Khalib. Причиной стала его позиция в отношении ситуации на Украине. Позже музыкант на своей странице в запрещённой соцсети оправдался перед подписчиками, заявив, что имеет только "добрые намерения".

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Кадр видео t.me / SHOT

Ольга Платонова
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