Челябинский авторитет требует 10 млн с Ивлеевой и YouTube из-за развратных видео блогерши

Главарь некогда самой опасной уральской банды, отсидевший более 19 лет, а ныне предприниматель и глава монашеско-рыцарского ордена "Братство Морозов – Златоуст" Александр Морозов хочет через суд взыскать пять миллионов рублей с блогерши Насти Ивлеевой. Он говорит, что испытал моральное потрясение после просмотра её непристойных видео. Об этом пишет Mash.

Челябинский авторитет пожаловался, что случайно наткнулся на ролики с Ивлеевой, где сплошной разврат и аморальное поведение. Претензии у Морозова ещё на 5 миллионов рублей и к Google, который "подсунул" ему видео блогерши на YouTube из-за нелогичных алгоритмов поиска. Предприниматель хочет добиться полного удаления канала блогерши с платформы.