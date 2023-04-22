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22 апреля, 15:47

Челябинский авторитет требует 10 млн с Ивлеевой и YouTube из-за развратных видео блогерши

Бизнесмен Морозов подал в суд иск на 10 млн против блогерши Ивлеевой и Google

<p>Фото © <a href="https://vk.com/ivlei?z=photo22505982_457240306/photos22505982" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Настя Ивлеева</a></p>

Фото © VK / Настя Ивлеева

Главарь некогда самой опасной уральской банды, отсидевший более 19 лет, а ныне предприниматель и глава монашеско-рыцарского ордена "Братство Морозов – Златоуст" Александр Морозов хочет через суд взыскать пять миллионов рублей с блогерши Насти Ивлеевой. Он говорит, что испытал моральное потрясение после просмотра её непристойных видео. Об этом пишет Mash.

Челябинский авторитет пожаловался, что случайно наткнулся на ролики с Ивлеевой, где сплошной разврат и аморальное поведение. Претензии у Морозова ещё на 5 миллионов рублей и к Google, который "подсунул" ему видео блогерши на YouTube из-за нелогичных алгоритмов поиска. Предприниматель хочет добиться полного удаления канала блогерши с платформы.

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Ранее сообщалось, что блогерше Лерчек (Валерия Чекалина) может грозить дело по статье о фальсификации. Она пыталась отвлечь следствие от своих неуплаченных налогов и перевести внимание на стилиста Эльвиру Янковскую.

Татьяна Миссуми
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