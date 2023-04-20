"Заполняют пустую нишу": Депутат Нечаев рассказал о пользе инфоцыган в России

Инфоцыгане учат вещам, которые не затрагивает система образования, поэтому на их курсы большой спрос. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил бизнесмен и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

Нечаев из "Новых людей" заявил, что положительно относится к инфоцыганам. Видео © LIFE

"Я отношусь [к инфоцыганам] нормально. Почему? Потому что, смотрите: если спрос есть, значит, что-то не так. Да, ты можешь, конечно, учиться... бакалавриат окончить, магистратуру. Хотя это оторванное от жизни образование. Чем хорош инфобизнес? Они заполняют пустую нишу. Поэтому я отношусь хорошо", — отметил он.

Нечаев подчеркнул, что давать практические советы — полезно. Кроме того, бизнесмен высказался по поводу блогерши-миллиардерши Лерчек (Валерия Чекалина), против которой в марте возбудили уголовное дело об отмывании денежных средств. Ей было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве.