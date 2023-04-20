"Заполняют пустую нишу": Депутат Нечаев рассказал о пользе инфоцыган в России
Депутат Нечаев заявил, что положительно относится к инфоцыганам
Инфоцыгане учат вещам, которые не затрагивает система образования, поэтому на их курсы большой спрос. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил бизнесмен и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.
Нечаев из "Новых людей" заявил, что положительно относится к инфоцыганам. Видео © LIFE
"Я отношусь [к инфоцыганам] нормально. Почему? Потому что, смотрите: если спрос есть, значит, что-то не так. Да, ты можешь, конечно, учиться... бакалавриат окончить, магистратуру. Хотя это оторванное от жизни образование. Чем хорош инфобизнес? Они заполняют пустую нишу. Поэтому я отношусь хорошо", — отметил он.
Нечаев подчеркнул, что давать практические советы — полезно. Кроме того, бизнесмен высказался по поводу блогерши-миллиардерши Лерчек (Валерия Чекалина), против которой в марте возбудили уголовное дело об отмывании денежных средств. Ей было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу Артёму — в пособничестве.
"Я очень не поддерживаю эту историю. Похоже, что действительно эта семья налоги не платила. Надо сказать, что у них ещё большой косметический бизнес. Три миллиарда рублей выручки — это много, таких компаний в России, ну, может быть, штук 50. То есть это они уплатили 500 миллионов налогов в 2021 году. То есть это уплаченные деньги. Давайте не только, что они чего-то не заплатили, а признаем, что они много заплатили", — добавил Нечаев, призвав "не мазать одной краской" всех блогеров.
Между тем суд снова отказал Лерчек в пользовании Интернетом. Защита пыталась оспорить меру пресечения, которую ранее вынес Савёловский суд столицы. Напомним, Чекалины не уверены, что ФНС верно подсчитала сумму их налоговой задолженности. Счета супругов арестованы. Блогерше временно запрещено пользоваться телефоном, за исключением экстренных ситуаций.
LIFE