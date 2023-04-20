КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 10:21

Нечаев из "Новых людей" рассказал, за кого из уехавших россиян он не будет бороться

Россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции, делятся на две группы: те, кто условно перешёл на сторону противника, и те, кто сделал это с сожалением и под весом личных обстоятельств. Таким мнением поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать" бизнесмен и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. Первую группу он назвал весьма малочисленной и менее ценной с точки зрения сохранения человеческого капитала, ведь она хочет, чтобы "все россияне теперь страдали".

Алексей Нечаев считает, что многих россиян вынудили уехать личные обстоятельства. Видео © LIFE

"Меньшая группа — это буквально, может быть, сотни людей, но даже не тысячи. Это люди, которые условно перешли на сторону противника. А у меня, например, несколько знакомых уехали, потому что у них бизнес, который весь завязан на системах платежей. Разработчикам компьютерных игр в России стало просто нечего делать — вот они и уехали в Эмираты. Их финансовая система требует, чтобы они могли получать деньги со всего мира", — рассказал он.

За представителей этой второй группы и их голоса, со слов Нечаева, стоит побороться. А вот первые уехавшие "пусть живут своей жизнью", добавил он.

Шуфутинский — об уехавших россиянах: "Когда кормушку отодвинут, можно не дотянуться"

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Ранее Лайф рассказывал об исследовании, согласно которому почти две трети россиян (62%), покинувших страну в 2022 году, намерены вернуться в ближайшее время.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
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