Нечаев из "Новых людей" рассказал, за кого из уехавших россиян он не будет бороться

Россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции, делятся на две группы: те, кто условно перешёл на сторону противника, и те, кто сделал это с сожалением и под весом личных обстоятельств. Таким мнением поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать" бизнесмен и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. Первую группу он назвал весьма малочисленной и менее ценной с точки зрения сохранения человеческого капитала, ведь она хочет, чтобы "все россияне теперь страдали".

Алексей Нечаев считает, что многих россиян вынудили уехать личные обстоятельства. Видео © LIFE

"Меньшая группа — это буквально, может быть, сотни людей, но даже не тысячи. Это люди, которые условно перешли на сторону противника. А у меня, например, несколько знакомых уехали, потому что у них бизнес, который весь завязан на системах платежей. Разработчикам компьютерных игр в России стало просто нечего делать — вот они и уехали в Эмираты. Их финансовая система требует, чтобы они могли получать деньги со всего мира", — рассказал он.

За представителей этой второй группы и их голоса, со слов Нечаева, стоит побороться. А вот первые уехавшие "пусть живут своей жизнью", добавил он.