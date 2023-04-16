КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 08:00

10 удивительных изделий из керамики, глядя на которые кто угодно захочет записаться на мастер-класс

Совсем необязательно, что керамика — это только скучные вазы или кружки. Иногда мастера умудряются намесить такие чудеса, что остаётся только гадать, как они такое придумали. Как у них это получилось?

"Ну что, как его назовём?" unbichobolita1.

Фото © Reddit / unbichobolita1

Фото © Reddit / unbichobolita1

"Керамическая "упаковка" для картошечки", — Bbenet31.

Фото © Reddit / Bbenet31

Фото © Reddit / Bbenet31

"Сделала кружку. Это рыба", — vagabondfenn.

Фото © Reddit / vagabondfenn

Фото © Reddit / vagabondfenn

"Всё ещё не готова, но не могла не поделиться. Надеюсь, после обжига будет ещё красивее", — JMadeCeramics.

Фото © Reddit / JMadeCeramics

Фото © Reddit / JMadeCeramics

"Керамический бургер, который я сама сделала, я просто влюблена в него! Только посмотрите на эти цвета!" jitterycheese324.

Фото © Reddit / jitterycheese324

Фото © Reddit / jitterycheese324

"Вот какой горшок с грибочками у меня получился", — limsclay.

Фото © Reddit / limsclay

Фото © Reddit / limsclay

"Оригинальная глазурь", — RestEqualsRust.

Фото © Reddit / RestEqualsRust

Фото © Reddit / RestEqualsRust

"Преподаватель в художественной школе сделал эту вазу из ваз поменьше, каждая из которых была сделана индивидуально. На изготовление у него ушло примерно 40 часов", — BinaryPeach.

Фото © Reddit / BinaryPeach

Фото © Reddit / BinaryPeach

"Смотрите, какой бокал!" inblueviolet.

Фото © Reddit / inblueviolet

Фото © Reddit / inblueviolet

"Впервые делюсь своей работой. Очень горжусь тем, что получилось", — Essarai_Ceramics.

Фото © Reddit / Essarai_Ceramics

Фото © Reddit / Essarai_Ceramics

10 керамических изделий, доказывающих, что даже обычную кружку можно сделать произведением искусства

10 керамических изделий, доказывающих, что даже обычную кружку можно сделать произведением искусства

Обложка ©

Reddit / Bbenet31, Essarai_Ceramics

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров