10 удивительных изделий из керамики, глядя на которые кто угодно захочет записаться на мастер-класс
Совсем необязательно, что керамика — это только скучные вазы или кружки. Иногда мастера умудряются намесить такие чудеса, что остаётся только гадать, как они такое придумали. Как у них это получилось?
"Ну что, как его назовём?" — unbichobolita1.
Фото © Reddit / unbichobolita1
"Керамическая "упаковка" для картошечки", — Bbenet31.
Фото © Reddit / Bbenet31
"Сделала кружку. Это рыба", — vagabondfenn.
Фото © Reddit / vagabondfenn
"Всё ещё не готова, но не могла не поделиться. Надеюсь, после обжига будет ещё красивее", — JMadeCeramics.
Фото © Reddit / JMadeCeramics
"Керамический бургер, который я сама сделала, я просто влюблена в него! Только посмотрите на эти цвета!" — jitterycheese324.
Фото © Reddit / jitterycheese324
"Вот какой горшок с грибочками у меня получился", — limsclay.
Фото © Reddit / limsclay
"Оригинальная глазурь", — RestEqualsRust.
Фото © Reddit / RestEqualsRust
"Преподаватель в художественной школе сделал эту вазу из ваз поменьше, каждая из которых была сделана индивидуально. На изготовление у него ушло примерно 40 часов", — BinaryPeach.
Фото © Reddit / BinaryPeach
"Смотрите, какой бокал!" — inblueviolet.
Фото © Reddit / inblueviolet
"Впервые делюсь своей работой. Очень горжусь тем, что получилось", — Essarai_Ceramics.
Фото © Reddit / Essarai_Ceramics
10 керамических изделий, доказывающих, что даже обычную кружку можно сделать произведением искусства
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Reddit / Bbenet31, Essarai_Ceramics