10 удивительных изделий из керамики, глядя на которые кто угодно захочет записаться на мастер-класс

"Ну что, как его назовём?" — unbichobolita1.

Фото © Reddit / unbichobolita1

"Керамическая "упаковка" для картошечки", — Bbenet31.

Фото © Reddit / Bbenet31

"Сделала кружку. Это рыба", — vagabondfenn.

Фото © Reddit / vagabondfenn

"Всё ещё не готова, но не могла не поделиться. Надеюсь, после обжига будет ещё красивее", — JMadeCeramics.

Фото © Reddit / JMadeCeramics

"Керамический бургер, который я сама сделала, я просто влюблена в него! Только посмотрите на эти цвета!" — jitterycheese324.

Фото © Reddit / jitterycheese324

"Вот какой горшок с грибочками у меня получился", — limsclay.

Фото © Reddit / limsclay

Фото © Reddit / RestEqualsRust

"Преподаватель в художественной школе сделал эту вазу из ваз поменьше, каждая из которых была сделана индивидуально. На изготовление у него ушло примерно 40 часов", — BinaryPeach.

Фото © Reddit / BinaryPeach

"Смотрите, какой бокал!" — inblueviolet.

Фото © Reddit / inblueviolet

"Впервые делюсь своей работой. Очень горжусь тем, что получилось", — Essarai_Ceramics.