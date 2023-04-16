Как "гнилушки светятся в темноте", или Почему отменяют звёзд, сбежавших от СВО Оглавление Борис Гребенщиков Алла Пугачёва, Максим Галкин* и Кристина Орбакайте Данила Козловский Валерий Меладзе Диана Арбенина У кого из звёзд требуют изъять активы, на что надеялись российские артисты, критикующие спецоперацию на Украине, почему их концерты отменяют даже в Америке. 49239 49239 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС

Борис Гребенщиков

"Есть город золотой", — пел когда-то питерский музыкант Борис Гребенщиков, рок-звезда Советского Союза, а ныне оппозиционер, сбежавший после начала СВО на Запад. В поисках этого города музыкант уже успел протереть штаны в центре и на окраинах Лондона, попеть на улицах столицы Британии, сменив российские полные залы шоу-холлов и стадионов. Удостоился приглашения в числе других звёзд эстрады, получив билет на созданный Западом ресурс культурной элиты в изгнании. Такой площадкой стал Votvot.tv — дочерний стриминговый сервис американского госхолдинга "Радио Свобода"*. Теперь Борис Борисович будет кормиться с руки Госдепа США — "выпросил милостыню", пишут фолловеры.

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Кормить понауехавшие свою аудиторию планируют скетчами и музыкой. В числе потока пилотных исполнителей СМИ называют рэпера Face*, певицу Монеточку* и других менее известных "недоброжелателей" России. Руководство для канала пытаются рекрутировать в Латвии, странно, что не в Армении, или Грузии, или более жарких странах.

Алла Пугачёва, Максим Галкин* и Кристина Орбакайте

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей / Виноградов Сергей

Примадонна, как и её муж Максим Галкин, не может найти успокоения в Израиле и продолжает провоцировать россиян своими высказываниями и искать поводы для того, чтобы облить Родину грязью. Общественники попросили Генпрокуратуру РФ проверить Аллу Пугачёву на финансирование Вооружённых сил Украины.

Неожиданным общественным адвокатом Пугачёвой выступила Лайма Вайкуле, но только испортила ситуацию. "С такими друзьями — враги не нужны", — шутят наблюдатели.

— Откуда вы взяли, что нужно проверять Аллу, не платит ли она украинской армии? — спрашивает в ролике Вайкуле. — Захочет — заплатит, захочет — нет. Я правда знаю, что она ничего этого не делала. Она же не работает. Она даже мне денег не давала, когда я хотела купить огромную картину.

А если бы были деньги — финансировала бы? — не унимаются в российских пабликах, а кто-то им отвечает: "Мои немецкие овчарки были умнее".

Вайкуле защитила Пугачёву. Видео © T.me / Спецоперация Z

Дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте выпустила песню с повторяющимися строчками: "Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь". С одной стороны, обращение к солнцу, но с другой — для этого надо сгореть или как минимум гореть, но не в плане светить, а что-то в более жёстком формате, считают в соцсетях.

Поддержка Украины и выступление Орбакайте и Игоря Николаева на концерте в одежде цвета украинского флага тоже не остались незамеченными. В связи с этим общественники обратились в Следственный комитет с требованием проверить финансирование украинской армии Кристиной Орбакайте и Никитой Пресняковым, который ранее покинул Россию. Активисты потребовали также национализации квартиры в центре Москвы, которая принадлежит Орбакайте и получена от Пугачёвой, то есть конфисковать 105-метровую квартиру на 1-й Тверской-Ямской улице, переписанную на Кристину в 2014 году.

Последние русофобские скетчи Галкина* уже надоели даже западным русскоязычным, так как градус недовольства развязанного Вашингтоном конфликта на Украине растёт по всему миру. Галкин в последнем турне по Америке собирал полупустые залы, напоминают зрители, выкладывая ролики с концертов юмориста. Шутки про Путина явно не заходят, ведь зрители требуют вернуть деньги после концерта в Канаде.

Видео © T.me / НеМалахов СЛИВки

Вообще, поиск своих русских корней и отказ от них у богатых или известных выходцев из России становится новым трендом: Павел Дуров и другие бизнесмены попросили Forbes не называть их "российскими". "Выписать из русских", — смеются в тг-каналах, шлифуя информацию о миллиардерах. Кристина Потупчик вспоминает русского богослова Павла Флоренского, который сказал о храме: "Частично его снести нельзя". Сорвёшь крест — купол напоминает, снесёшь купол — алтарная апсида напоминает, снесёшь апсиду — общая форма напоминает. Можно снести только целиком. Они пытаются нащупать границу: до каких пределов нужно себя сносить, чтобы перестать быть русским? Но не понимают, что это как с храмом: частично снести нельзя. Всё равно что-то напоминает. Русскость исчезает только с самим русским.

Фото © T.me / Двач

Данила Козловский

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Член думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории РФ выступлений актёра Данилы Козловского, который критиковал Россию и СВО. В Генпрокуратуре уже собраны письма с требованием проверить Козловского на экстремизм, иностранное финансирование и дискредитацию Российской армии.

И внезапно предложения депутата начали сбываться. В пресс-службе МХТ сообщили, что Козловский не примет участие в спектакле МХТ имени Чехова 16 апреля и 14 мая "Поколение Маугли", в котором играл роль Балу: он изначально не был заявлен в составе. "В армию пусть идёт, служить Родине!" — пишут зрители под сообщениями в соцсетях.

Валерий Меладзе

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. После этого высказывания концерты Меладзе стали отменять в России. В Краснодаре и Сочи также отменили выступление артиста.

По некоторой информации, певец занялся бизнесом в США. В Интернете нашли данные, что 15 февраля в Нью-Йорке по адресу 2775 E 16th St APT 1M, Brooklyn была зарегистрирована компания Valerian Meladze Corp., созданная для покупки недвижимости. В Москве у артиста бары и магазины, не считая элитной недвижимости.

Диана Арбенина

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Конец карьере "Ночных снайперов" предрекли в соцсетях. Лидер группы Диана Арбенина открыто критиковала спецоперацию и присоединение Крыма к России. Теперь к ней вернулся запущенный бумеранг судьбы. Тольятти стал седьмым городом России, в котором отменили концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной. Ранее отменили концерты Пермь, Чебоксары, Ульяновск, Пятигорск, Казань. Тур по городам России должен завершиться юбилейным концертом в Москве.

"Все города побоялись проводить концерты. Но я это связываю с нашим смутным временем, с какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей", — заявила Арбенина. Её провожают слоганами неудовлетворённые фанаты: "Домой, в Америку, животное".

О том, как "светятся гнилушки в темноте", пишут журналисты и лидеры мнений, приравнивая блеск сбежавших от СВО "звёзд" к пожирающим древесину грибкам гниения. "Военная операция закончится, мир вернётся на русскую землю, а вы — нет. Потому что биолюминесценция предателей не востребована народом", — оставляют отзывы о высказываниях артистов россияне.

* Физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами.

Авторы Мари Медведева