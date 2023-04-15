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15 апреля, 16:03

Невесту Крида вычислили по кафелю в его ванной

Фанаты вычислили избранницу Егора Крида, который не так давно признался, что сделал предложение возлюбленной. Как пишет Super, самые верные и внимательные поклонники артиста обнаружили в Сети фото привлекательной незнакомки, сделанное явно в ванной рэпера.

Предполагаемая девушка Егора Крида. Фото © Super.ru

Предполагаемая девушка Егора Крида. Фото © Super.ru

Они сопоставили интерьер на найденном кадре предполагаемой невесты и тех, что многократно выкладывал сам артист. Другой зацепкой оказалась олимпийка, замеченная на девушке и уже светившаяся на артисте. Согласно выводам домашних "сыщиков", новой избранницей Крида стала некая 21-летняя Анна, которая сразу после первых постов закрыла свои аккаунты в социальных сетях. Более того, на неё уже подписано ближайшее окружение Крида. Сам артист не стал долго скрывать новые отношения и заявил, что собирается жениться.

Предполагаемая девушка Егора Крида. Фото © Super.ru

Предполагаемая девушка Егора Крида. Фото © Super.ru

"Я сделал предложение своей девушке. Да-да, чат, больше не холостяк", сказал он подписчикам.

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Лайф рассказывал о совместном ресторане Егора Крида и Тимати (Тимура Юнусова) в Москве. Они назвали его Gucci Cafe, из-за чего свою принадлежность к предприятию опровергли в самом одноимённом бренде. Сами артисты не дали точного ответа на данный вопрос.

Обложка ©

T.me / egorkreed

Матвей Константинов
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