Невесту Крида вычислили по кафелю в его ванной

Фанаты вычислили избранницу Егора Крида, который не так давно признался, что сделал предложение возлюбленной. Как пишет Super, самые верные и внимательные поклонники артиста обнаружили в Сети фото привлекательной незнакомки, сделанное явно в ванной рэпера.

Предполагаемая девушка Егора Крида. Фото © Super.ru

Они сопоставили интерьер на найденном кадре предполагаемой невесты и тех, что многократно выкладывал сам артист. Другой зацепкой оказалась олимпийка, замеченная на девушке и уже светившаяся на артисте. Согласно выводам домашних "сыщиков", новой избранницей Крида стала некая 21-летняя Анна, которая сразу после первых постов закрыла свои аккаунты в социальных сетях. Более того, на неё уже подписано ближайшее окружение Крида. Сам артист не стал долго скрывать новые отношения и заявил, что собирается жениться.

Предполагаемая девушка Егора Крида. Фото © Super.ru

"Я сделал предложение своей девушке. Да-да, чат, больше не холостяк", — сказал он подписчикам.