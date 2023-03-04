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4 марта, 18:21

"Уже кипел": Стало известно о ссоре Черчесова и Крида на съёмках рекламы чипсов

Вратарь "Динамо" Лещук: Черчесов и Егор Крид поссорились на съёмках рекламы чипсов

<p>Станислав Черчесов и Егор Крид. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Григорий Дукор, © t<a href="https://t.me/egorkreed/1756" target="_blank" rel="noopener noreferrer">.me / egorkreed / 1756</a></p>

Станислав Черчесов и Егор Крид. Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Григорий Дукор, © t.me / egorkreed / 1756

Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук рассказал, как экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов и певец Егор Крид поссорились на съёмках рекламы чипсов. Подробности он вскрыл в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Футболист и бывший наставник национальной команды приехали на съёмки вовремя, а вот музыкант сильно опаздывал. Из-за этого Черчесов был сильно возмущён.

"Черчесов уже кипел: "Сколько можно?!" — для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине. Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съёмка сейчас сорвётся, но режиссёр их успокоил. У Черчесова роль была минут на 20–30 записи, он снялся и уехал, а мы потом десять часов продолжали", — поведал Лещук.

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Иван Косицын
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