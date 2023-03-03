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3 марта, 13:39

Ульяновскую "Волгу" оштрафовали на 500 тысяч рублей за брошенный в игрока "Зенита" банан

<p>Футболист Вендел, в которого с трибуны бросили банан. Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов</p>

Футболист Вендел, в которого с трибуны бросили банан. Обложка © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Футбольный клуб "Волга" оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за брошенного с трибуны в игрока "Зенита" Вендела банан во время матча Кубка России. Соответствующее решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) опубликовано на сайте РФС.

"В соответствии с частью 2 статьи 121 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 приложения № 1 дисциплинарного регламента за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку расы, оштрафовать ФК "Волга" (Ульяновск) на 500 000 рублей и обязать провести один ближайший домашний матч Кубка России без зрителей условно", — отмечается в тексте решения.

Кроме того, для ульяновского клуба установлен испытательный срок два года с момента принятия настоящего решения. В то же время на 200 тысяч рублей КДК РФС оштрафовал и "Зенит" — за бросание зрителями предметов в официальных лиц и игроков матча.

Колосков призвал изолировать от футбола фаната, бросившего банан в Вендела из "Зенита"

Колосков призвал изолировать от футбола фаната, бросившего банан в Вендела из "Зенита"

Ранее Лайф сообщал, что во время матча между "Волгой" и "Зенитом" с трибуны бросили банан в бразильского игрока петербуржцев Вендела. Встреча завершилась убедительной победой команды Сергея Семака со счётом 3:0.

Артур Белкин
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