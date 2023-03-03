Ульяновскую "Волгу" оштрафовали на 500 тысяч рублей за брошенный в игрока "Зенита" банан

Футбольный клуб "Волга" оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за брошенного с трибуны в игрока "Зенита" Вендела банан во время матча Кубка России. Соответствующее решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) опубликовано на сайте РФС.

"В соответствии с частью 2 статьи 121 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 45 приложения № 1 дисциплинарного регламента за совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признаку расы, оштрафовать ФК "Волга" (Ульяновск) на 500 000 рублей и обязать провести один ближайший домашний матч Кубка России без зрителей условно", — отмечается в тексте решения.