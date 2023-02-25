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25 февраля, 14:03

Болельщики кинули банан в бразильского футболиста "Зенита" Вендела во время матча с "Волгой"

В Ульяновске во время матча Кубка России по футболу между "Волгой" и "Зенитом" болельщики кинули банан в бразильского полузащитника петербуржцев Вендела. Об этом во время трансляции сообщил комментатор телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев.

Инцидент произошёл на последних минутах матча, когда футболист покидал поле и уходил на замену. Отметим, что банан не попал в игрока, но внимание на выходку болельщиков обратили представители тренерского штаба "Зенита". Добавим, что когда-то такой же скандал произошёл с легендарным бразильцем Роберто Карлосом, который выступал за махачкалинский "Анжи".

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Напомним, что матч "Волга" – "Зенит" завершился убедительной победой команды Сергея Семака со счётом 3:0. Мячи на свой счёт записали Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Артур Белкин
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