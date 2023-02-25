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25 февраля, 13:39

"Зенит" разгромил ульяновскую "Волгу" и вышел в следующий этап Кубка России

Действующий чемпион России по футболу, петербургский "Зенит" на выезде обыграл ульяновскую "Волгу" со счётом 3:0 в 1/4 финала Кубка страны.

Счёт до перерыва открыл Зелимхан Бакаев. После этого хозяева попытались выровнять игру и забить более грозному сопернику, но в конце встречи "Зенит" поразил ворота соперника ещё дважды: сначала после углового отличился Кассьерра, а немногим позже свой гол забил Иван Сергеев. Таким образом, команда Сергея Семака прошла в следующую стадию турнира, а "Волга" завершает борьбу за Кубок.

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Ранее же Лайф сообщал, что московский "Спартак" в рамках столичного дерби обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России. Единственный гол в игре на свой счёт записал Данил Пруцев.

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ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Артур Белкин
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