"Зенит" разгромил ульяновскую "Волгу" и вышел в следующий этап Кубка России
Действующий чемпион России по футболу, петербургский "Зенит" на выезде обыграл ульяновскую "Волгу" со счётом 3:0 в 1/4 финала Кубка страны.
Счёт до перерыва открыл Зелимхан Бакаев. После этого хозяева попытались выровнять игру и забить более грозному сопернику, но в конце встречи "Зенит" поразил ворота соперника ещё дважды: сначала после углового отличился Кассьерра, а немногим позже свой гол забил Иван Сергеев. Таким образом, команда Сергея Семака прошла в следующую стадию турнира, а "Волга" завершает борьбу за Кубок.
Ранее же Лайф сообщал, что московский "Спартак" в рамках столичного дерби обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России. Единственный гол в игре на свой счёт записал Данил Пруцев.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов