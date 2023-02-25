"Зенит" разгромил ульяновскую "Волгу" и вышел в следующий этап Кубка России

Счёт до перерыва открыл Зелимхан Бакаев. После этого хозяева попытались выровнять игру и забить более грозному сопернику, но в конце встречи "Зенит" поразил ворота соперника ещё дважды: сначала после углового отличился Кассьерра, а немногим позже свой гол забил Иван Сергеев. Таким образом, команда Сергея Семака прошла в следующую стадию турнира, а "Волга" завершает борьбу за Кубок.