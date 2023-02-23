ЦСКА "всухую" разгромил "Краснодар" в матче Кубка России
Московский клуб ЦСКА в домашнем матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу обыграл "Краснодар" со счётом 3:0.
На 10-й минуте матча мяч в ворота краснодарцев забил бразильский защитник Мойзез, для которого гол стал первым в составе армейцев. На 30-й минуте нападающий Фёдор Чалов удвоил преимущество столичной команды, а на 86-й отличился Антон Заболотный. Во втором тайме красно-синие получили ещё одну возможность на гол, но Хорхе Карраскаль не смог забить с пенальти.
Ранее же Лайф сообщал, что московский "Спартак" в рамках столичного дерби обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России. Единственный гол в игре на свой счёт записал Данил Пруцев.
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