ЦСКА "всухую" разгромил "Краснодар" в матче Кубка России

На 10-й минуте матча мяч в ворота краснодарцев забил бразильский защитник Мойзез, для которого гол стал первым в составе армейцев. На 30-й минуте нападающий Фёдор Чалов удвоил преимущество столичной команды, а на 86-й отличился Антон Заболотный. Во втором тайме красно-синие получили ещё одну возможность на гол, но Хорхе Карраскаль не смог забить с пенальти.