Гол Писарского в дебютном матче помог "Крыльям Советов" обыграть "Динамо"
"Крылья Советов" обыграли "Динамо" в четвертьфинале Кубка России по футболу
Самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу обыграли столичное "Динамо" со счётом 2:1.
Основные события встречи пришлись на её вторую половину. В самом начале второго тайма счёт открыл новичок "Крыльев" Владимир Писарский, который зимой перешёл в клуб из "Оренбурга". Отыграться "динамовцы" смогли за 11 минут до конца матча, отличился Тюкавин. Однако под занавес встречи победу самарцам принёс Александр Зуев. Ответный матч состоится в Москве 1 марта.
Ранее же Лайф сообщал, что московский "Спартак" в рамках столичного дерби обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России. Единственный гол в игре на свой счёт записал Данил Пруцев.
ФК "Крылья Советов"