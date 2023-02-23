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23 февраля, 14:55

Гол Писарского в дебютном матче помог "Крыльям Советов" обыграть "Динамо"

"Крылья Советов" обыграли "Динамо" в четвертьфинале Кубка России по футболу

Самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу обыграли столичное "Динамо" со счётом 2:1.

Основные события встречи пришлись на её вторую половину. В самом начале второго тайма счёт открыл новичок "Крыльев" Владимир Писарский, который зимой перешёл в клуб из "Оренбурга". Отыграться "динамовцы" смогли за 11 минут до конца матча, отличился Тюкавин. Однако под занавес встречи победу самарцам принёс Александр Зуев. Ответный матч состоится в Москве 1 марта.

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Ранее же Лайф сообщал, что московский "Спартак" в рамках столичного дерби обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России. Единственный гол в игре на свой счёт записал Данил Пруцев.

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ФК "Крылья Советов"

Артур Белкин
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