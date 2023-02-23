Гол Писарского в дебютном матче помог "Крыльям Советов" обыграть "Динамо"

Основные события встречи пришлись на её вторую половину. В самом начале второго тайма счёт открыл новичок "Крыльев" Владимир Писарский, который зимой перешёл в клуб из "Оренбурга". Отыграться "динамовцы" смогли за 11 минут до конца матча, отличился Тюкавин. Однако под занавес встречи победу самарцам принёс Александр Зуев. Ответный матч состоится в Москве 1 марта.