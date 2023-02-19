В РФС прокомментировали возможный перенос матча "Спартака" и "Локомотива" из-за холода

В случае если будет принято решение перенести первый матч 1/4 финала Fonbet Кубка России "Локомотив" – "Спартак" из-за низкой температуры воздуха, игра состоится в период с 7 по 9 марта. Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

"Согласно регламенту Кубка России, температурные замеры производятся на поле за 3, 2 и 1 час до начала матча. В случае если температура ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от проведения матча. При наличии хотя бы одного отказа матч переносится на резервную дату", — говорится в сообщении.