В ЦСКА признали, что интересовались возможностью перехода Фалькао

Футбольный клуб ЦСКА действительно был заинтересован в переходе нападающего команды "Райо Вальекано" Радамеля Фалькао. Эту информацию подтвердил директор по коммуникациям команды Кирилл Брейдо.

"Такой вариант был. Радамель — большой игрок", — заявил Брейдо изданию "Спорт-Экспресс".

Контракт 37-летнего футболиста подписан до лета нынешнего года. Этот игрок, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 2 миллиона евро. Фалькао в этом сезоне сыграл в 17 матчах, забив 2 гола.