В ЦСКА признали, что интересовались возможностью перехода Фалькао
Брейдо: ЦСКА рассматривал вариант перехода Фалькао
Футбольный клуб ЦСКА действительно был заинтересован в переходе нападающего команды "Райо Вальекано" Радамеля Фалькао. Эту информацию подтвердил директор по коммуникациям команды Кирилл Брейдо.
"Такой вариант был. Радамель — большой игрок", — заявил Брейдо изданию "Спорт-Экспресс".
Контракт 37-летнего футболиста подписан до лета нынешнего года. Этот игрок, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 2 миллиона евро. Фалькао в этом сезоне сыграл в 17 матчах, забив 2 гола.
Ранее ЦСКА победил "Динамо" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Финальный счёт составил 2:1 в пользу армейцев. На 55-й минуте голом отличился Милан Гаич, и на 87-й минуте — Хесус Медина. У команды противников на 31-й минуте мяч забил Эли Даса, а защитнику ЦСКА Виллиан Роша показали красную карточку на 58-й минуте.
ТАСС / Norbert Scanella