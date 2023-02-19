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18 февраля, 22:33

В ЦСКА признали, что интересовались возможностью перехода Фалькао

Брейдо: ЦСКА рассматривал вариант перехода Фалькао

Футбольный клуб ЦСКА действительно был заинтересован в переходе нападающего команды "Райо Вальекано" Радамеля Фалькао. Эту информацию подтвердил директор по коммуникациям команды Кирилл Брейдо.

"Такой вариант был. Радамель — большой игрок", — заявил Брейдо изданию "Спорт-Экспресс".

Контракт 37-летнего футболиста подписан до лета нынешнего года. Этот игрок, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 2 миллиона евро. Фалькао в этом сезоне сыграл в 17 матчах, забив 2 гола.

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Ранее ЦСКА победил "Динамо" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Финальный счёт составил 2:1 в пользу армейцев. На 55-й минуте голом отличился Милан Гаич, и на 87-й минуте — Хесус Медина. У команды противников на 31-й минуте мяч забил Эли Даса, а защитнику ЦСКА Виллиан Роша показали красную карточку на 58-й минуте.

Обложка ©

ТАСС / Norbert Scanella

Анатолий Симоненко
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