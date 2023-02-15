Нападающий "Спартака" Промес может сыграть в матче с "Локомотивом" 22 февраля

31-летний нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может сыграть с "Локомотивом" в Кубке России, пишет "Спорт-Экспресс". По данным издания, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль и его штаб оценивают физическую форму форварда как хорошую.

Высока вероятность, что Промес будет включён в заявку на первый четвертьфинальный матч, который состоится 22 февраля. Не исключено, что он выйдет на поле с первых минут, пишут наши коллеги.