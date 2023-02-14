"Смеюсь в голос": Зарема Салихова прокомментировала продление контракта с Абаскалем
Жена экс-владельца "Спартака" Салихова высказалась о продлении контракта с Абаскалем
Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о продлении контракта с ведущим тренером команды Гильермо Абаскалем. Она отметила, что рада решению продолжить линию, которую сама "пыталась доказать всем и каждому последние два года": что "Спартак" не должен тренировать бывший спартаковец или титулованный тренер с регалиями".
"Важно хорошее тренерское образование, харизма и качества, которые создадут химию в команде. Смеюсь в голос над теми, кто ещё полгода назад придумывал обидные прозвища тренеру, а теперь готов выбегать на Никольскую, отмечая продление контракта", — заявила "Спорт-Экспессу" Зарема Салихова.
Ранее жена украинского полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского объяснила, что объятия мужа с Головиным были не более чем простым приветствием.
Wikipedia / Антон Зайцев