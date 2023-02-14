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13 февраля, 21:12

"Смеюсь в голос": Зарема Салихова прокомментировала продление контракта с Абаскалем

Жена экс-владельца "Спартака" Салихова высказалась о продлении контракта с Абаскалем

Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о продлении контракта с ведущим тренером команды Гильермо Абаскалем. Она отметила, что рада решению продолжить линию, которую сама "пыталась доказать всем и каждому последние два года": что "Спартак" не должен тренировать бывший спартаковец или титулованный тренер с регалиями".

"Важно хорошее тренерское образование, харизма и качества, которые создадут химию в команде. Смеюсь в голос над теми, кто ещё полгода назад придумывал обидные прозвища тренеру, а теперь готов выбегать на Никольскую, отмечая продление контракта", — заявила "Спорт-Экспессу" Зарема Салихова.

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Обложка ©

Wikipedia / Антон Зайцев

Анатолий Симоненко
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