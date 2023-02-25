Колосков призвал изолировать от футбола фаната, бросившего банан в Вендела из "Зенита"

История с выброшенным с трибун бананом в бразильского полузащитника "Зенита" Вендела портит репутацию всему российскому футболу, а сделавшего это болельщика необходимо наказать. Об этом "Газете.ru" заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Если это действительно был банан, мы знаем, что это означает. Это серьёзнейшее пятно не только на клубе и на болельщиках из Ульяновска, но и на нашем футболе. Здесь вариант только один: выявить этого негодяя и изолировать его от футбола, чтобы неповадно было", — отметил Колосков.