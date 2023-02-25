ФК "Волга" будет разбирать инцидент с выброшенным на поле бананом на матче с "Зенитом"
Ульяновский футбольный клуб "Волга" будет проводить расследование инцидента с выброшенным на поле бананом во время встречи Кубка России против "Зенита". Об этом заявил директор клуба Михаил Наволокин, которого цитирует "Спорт-Экспресс".
"Банан на поле? Если такая ситуация была, конечно, будем разбираться. Сто процентов. Найдём виновных. Камеры на стадионе установлены. Прямо сейчас поднимем службу безопасности стадиона, чтобы они разбирались в этой ситуации. В Ульяновске сегодня был праздник, грустно, что такой момент произошёл во время игры", — заявил представитель клуба.
Как сообщает "Матч ТВ", инцидент с брошенным в бразильского футболиста "Зенита" Вендела бананом будет разбирать контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Произойдёт это после того, как комиссар матча передаст соответствующий рапорт.
Ранее Лайф сообщал, что во время матча между "Волгой" и "Зенитом" с трибун бросили банан в бразильского игрока петербуржцев Вендела. Сама встреча завершилась убедительной победой команды Сергея Семака со счётом 3:0.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов