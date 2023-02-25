ФК "Волга" будет разбирать инцидент с выброшенным на поле бананом на матче с "Зенитом"

Ульяновский футбольный клуб "Волга" будет проводить расследование инцидента с выброшенным на поле бананом во время встречи Кубка России против "Зенита". Об этом заявил директор клуба Михаил Наволокин, которого цитирует "Спорт-Экспресс" .

"Банан на поле? Если такая ситуация была, конечно, будем разбираться. Сто процентов. Найдём виновных. Камеры на стадионе установлены. Прямо сейчас поднимем службу безопасности стадиона, чтобы они разбирались в этой ситуации. В Ульяновске сегодня был праздник, грустно, что такой момент произошёл во время игры", — заявил представитель клуба.