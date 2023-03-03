Игрока сборной Иордании удалили на пятой секунде матча за удар соперника ногой в голову

В матче Кубка Азии по футболу среди молодёжных команд, который проходит в Узбекистане, игрока удалили уже на пятой секунде встречи. Однако это не помешало его команде одержать победу.

Курьёзный случай произошёл во время матча сборных Таджикистана и Иордании в Ташкенте. Иорданцы разыграли мяч с центра поля и пошли в атаку, но вместо того, чтобы опередить соперника в борьбе за мяч, нападающий Бакер Калбунех влетел ему ногой в голову. Полузащитник Таджикистана Мехрубон Каримов рухнул на газон. Судья был безжалостен и удалил Калбунеха. Однако в первом тайме Иордания смогла забить два гола, установив окончательный счёт матча уже к 25-й минуте — 0:2.