Игрока сборной Иордании удалили на пятой секунде матча за удар соперника ногой в голову
В матче Кубка Азии по футболу среди молодёжных команд, который проходит в Узбекистане, игрока удалили уже на пятой секунде встречи. Однако это не помешало его команде одержать победу.
Нападающего молодёжной сборной Иордании удалили на пятой секунде матча против Таджикистана. Видео © t.me / championat
Курьёзный случай произошёл во время матча сборных Таджикистана и Иордании в Ташкенте. Иорданцы разыграли мяч с центра поля и пошли в атаку, но вместо того, чтобы опередить соперника в борьбе за мяч, нападающий Бакер Калбунех влетел ему ногой в голову. Полузащитник Таджикистана Мехрубон Каримов рухнул на газон. Судья был безжалостен и удалил Калбунеха. Однако в первом тайме Иордания смогла забить два гола, установив окончательный счёт матча уже к 25-й минуте — 0:2.
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t.me / championat