Защитник "Шинника" рассказал, с чего началась драка с украинскими футболистами
Защитник "Шинника" — о драке с "Минаем": Всё началось с поддержки РФ со стороны незнакомца
Драка между футболистами ярославского "Шинника" и украинского "Миная" в Турции завязалась после того, как один из постояльцев отеля закричал "Слава России!". Об этом подробнее в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" рассказал защитник команды из РФ Даниил Петрунин.
Он отметил, что в течение дня до инцидента между игроками не было никаких намёков на конфликт. Российские футболисты тогда заехали в отель, получили ключи и устроились в номерах. Ближе к вечеру они собрались в лобби, чтобы выпить кофе и пообщаться.
"Сидим-сидим, вдруг слышим возгласы "Слава России!". Выкрикивал человек неславянской внешности. <...> Потом он (постоялец, поддерживающий РФ. — Прим. Лайфа) ушёл, а, как выяснилось позже, после этого его в туалете избили футболисты "Миная", — поделился Петрунин.
Он отметил, что мужчине потом ещё раз досталось от украинских футболистов после драки спортсменов обоих клубов. Об этом игроки "Шинника" узнали позже.
Напомним, 14 февраля футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили драку в турецком отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".