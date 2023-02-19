Защитник "Шинника" рассказал, с чего началась драка с украинскими футболистами

Драка между футболистами ярославского "Шинника" и украинского "Миная" в Турции завязалась после того, как один из постояльцев отеля закричал "Слава России!". Об этом подробнее в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" рассказал защитник команды из РФ Даниил Петрунин.

Он отметил, что в течение дня до инцидента между игроками не было никаких намёков на конфликт. Российские футболисты тогда заехали в отель, получили ключи и устроились в номерах. Ближе к вечеру они собрались в лобби, чтобы выпить кофе и пообщаться.

"Сидим-сидим, вдруг слышим возгласы "Слава России!". Выкрикивал человек неславянской внешности. <...> Потом он (постоялец, поддерживающий РФ. — Прим. Лайфа) ушёл, а, как выяснилось позже, после этого его в туалете избили футболисты "Миная", — поделился Петрунин.