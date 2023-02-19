"Вы не отступили": Евсеев заявил, что гордится футболистами "Шинника" после драки с украинцами

"Были выходные, был инцидент. Поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Вами я горжусь! Мы правильный выбор сделали в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы этого не сделали. Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного. Молодчики", — заявил Евсеев перед началом тренировки и пожал руки всем игрокам.