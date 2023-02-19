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19 февраля, 08:55

"Вы не отступили": Евсеев заявил, что гордится футболистами "Шинника" после драки с украинцами

Тренер "Шинника" Евсеев заявил, что гордится игроками после драки с футболистами "Миная"

Главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев заявил, что гордится своими подопечными из-за массовой драки с представителями украинского клуба "Минай", которая произошла в турецком отеле на предсезонных сборах. Видео встречи тренера со спортсменами в телеграм-канале опубликовал журналист Илья Казаков.

Евсеев заявил, что гордится футболистами "Шинника" после драки с украинцами. Видео © Telegram / Foot'больные люди

"Были выходные, был инцидент. Поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Вами я горжусь! Мы правильный выбор сделали в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы этого не сделали. Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного. Молодчики", — заявил Евсеев перед началом тренировки и пожал руки всем игрокам.

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Напомним, 14 февраля появилась информация о массовой драке в турецком отеле, которую устроили футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай". Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".

Обложка ©

Telegram / Foot'больные люди

Артур Белкин
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