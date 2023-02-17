"Чепуха написывает": Игрок "Шинника" рассказал, как отвечает на угрозы в Сети после драки с украинцами

Защитник ярославского футбольного клуба "Шинник" Артём Семейкин в интервью РИА "Новости" рассказал, что после драки с игроками украинского клуба "Минай" в турецком отеле он начал получать угрозы в соцсетях, на которые отвечает достаточно лаконично.

"Мне тоже написали примерно десять человек. Это даже не угрозы, просто какая-то чепуха написывает. Содержание сообщений примерно такое, что найдём, поймаем и всё такое. Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: "Слава России". Мне грубят, а я отвечаю коротко", — рассказал Семейкин.