"Чепуха написывает": Игрок "Шинника" рассказал, как отвечает на угрозы в Сети после драки с украинцами
Защитник "Шинника" Семейкин рассказал об угрозах в Сети после драки с игроками "Миная"
Защитник ярославского футбольного клуба "Шинник" Артём Семейкин в интервью РИА "Новости" рассказал, что после драки с игроками украинского клуба "Минай" в турецком отеле он начал получать угрозы в соцсетях, на которые отвечает достаточно лаконично.
"Мне тоже написали примерно десять человек. Это даже не угрозы, просто какая-то чепуха написывает. Содержание сообщений примерно такое, что найдём, поймаем и всё такое. Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: "Слава России". Мне грубят, а я отвечаю коротко", — рассказал Семейкин.
По словам защитника ярославцев, заявления украинских футболистов о том, что они одержали победу в драке, — бред, а пострадали из-за потасовки представители обеих команд. При этом, что именно говорят и пишут игроки "Миная", Семейкина особо не волнует.
Напомним, 14 февраля появилась информация о массовой драке в турецком отеле, которую устроили футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай". Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".