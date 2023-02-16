В "Шиннике" раскрыли подлость украинских футболистов после хвастовства о героизме

В поведении футболистов украинского "Миная" нет ничего "геройского", заявил директор ярославского "Шинника" Сергей Кулаков. Так он отреагировал на заявление оппонентов об "истинной" причине драки: якобы один из россиян некорректно общался с персоналом отеля, а после нагрубил нападающему из Незалежной Даниилу Колеснику.

"Геройский поступок — это избить втроём одного человека? Тогда в этом плане они, наверное, герои. Согласен. Тут ничего геройского я не вижу, это просто неправильно. То, что они говорят, — это недостоверная информация", — сказал он в беседе с kp.ru.

Тем не менее вина за драку легла на администрацию отеля, которая была уведомлена о заселении команд и их нежелании жить вместе. Дабы не провоцировать дальнейшей эскалации, спортсмены "Шинника" на следующий день сами покинули гостиницу. А вот украинцев попросили съехать из-за агрессивного поведения.