"Заплывал глаз, кровь выпустили": Какие травмы получили футболисты "Шинника" после драки с украинцами

Несколько футболистов ярославского ФК "Шинник" получили травмы в результате потасовки с игроками украинского клуба "Минай" в турецком отеле. Об этом рассказал врач российской команды Гарегин Агаханян в беседе с РИА "Новости".

"С переломами у наших игроков все, конечно, преувеличивают. Я бы не стал утверждать, но и исключать тоже нельзя, например, краевой перелом пальцев ног, он возможен у двух футболистов. [Артёма] Семейкина лицо вы, наверное, видели по телевизору — рассечение в области скулы, заплывал глаз, кровь выпустили, сейчас потихоньку рассасывается. У одного футболиста небольшое рассечение уха, ещё один жаловался на рёбра", — пояснил он.