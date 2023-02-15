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15 февраля, 07:57

"Заплывал глаз, кровь выпустили": Какие травмы получили футболисты "Шинника" после драки с украинцами

Врач "Шинника" рассказал о характере травм футболистов после драки с украинцами

Несколько футболистов ярославского ФК "Шинник" получили травмы в результате потасовки с игроками украинского клуба "Минай" в турецком отеле. Об этом рассказал врач российской команды Гарегин Агаханян в беседе с РИА "Новости".

"С переломами у наших игроков все, конечно, преувеличивают. Я бы не стал утверждать, но и исключать тоже нельзя, например, краевой перелом пальцев ног, он возможен у двух футболистов. [Артёма] Семейкина лицо вы, наверное, видели по телевизору — рассечение в области скулы, заплывал глаз, кровь выпустили, сейчас потихоньку рассасывается. У одного футболиста небольшое рассечение уха, ещё один жаловался на рёбра", пояснил он.

Агаханян не стал озвучивать сроки восстановления спортсменов до постановки точных диагнозов. Все вопросы с лечением будут решаться в плановом порядке, и сейчас нет смысла футболистов "затаскивать по больницам", заключил медик.

Российские хакеры обрушили сайт украинского "Миная" после драки с игроками "Шинника"

Российские хакеры обрушили сайт украинского "Миная" после драки с игроками "Шинника"

Напомним, футболисты ярославского "Шинника" и украинского ФК "Минай" подрались в турецком отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки стали представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за одноклубника, которого избивала украинская команда. Лайф публиковал кадры драки.

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Shinnik.com

Татьяна Миссуми
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