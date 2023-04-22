"Люблю и молюсь": Звезда "Ворониных" не отреклась от брата после ареста за убийство гей-пары в США

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале "Воронины", уверена, что её брат Леонид не имеет отношения к убийству в Бостоне гей-пары из Санкт-Петербурга. По её словам, на данный момент родные подозреваемого пытаются связаться с ним и его адвокатом, но безуспешно.

"Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьёзном преступлении. Мы пытаемся установить связь с ним и адвокатом, но пока безуспешно. Но семья не сомневается в невиновности Лёни. Я люблю и не отрекаюсь от брата... Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы всё поскорее решилось и брата отпустили", — написала она в соцсетях.

Звезда "Ворониных" отметила, что родные и близкие Леонида были шокированы новостями о его аресте и не верят в его причастность к чудовищному преступлению, так как он не способен на подобное.