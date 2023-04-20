В США арестовали брата звезды "Ворониных" по подозрению в убийстве двух геев

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова является сестрой Леонида Волкова, которого подозревают в убийстве петербургского фотографа-гомосексуалиста и расчленении его партнёра в США, сообщает Mash на Мойке.

Друзья жертв утверждают, что подозреваемый постоянно находился в компании медийных женщин, включая свою звёздную сестру и жену-блогера, которая также работает гидом по США. По данным телеграм-канала, именно супруга Леонида познакомилась в соцсетях с убитыми гомосексуалистами. Вскоре они все встретились на отдыхе в Майами и стали дружить. При этом партнёр питерского фотографа даже стал гарантом для аренды жилья Леонида. Но через какое-то время Волков перестал платить за квартиру, поэтому молодой человек отказался ему помогать. Из-за этого брата звезды "Ворониных" и выселили. Предполагается, что это и стало мотивом преступления.

В настоящее время Леонид находится под стражей, ему официально предъявили обвинение в убийстве и краже.

Поясним, что тело пропавшего без вести фотографа из Петербурга было найдено 17 апреля. По данным телеканала CBS, россиянина зарезали ножом. Рядом с ним нашли и его умершего партнёра, тело которого было расчленено и разложено по контейнерам.