Колбасная компания из Крыма не смогла отсудить у иноагента Макаревича бренд "Смак"
Mash: Суд не позволил крымской компании присвоить бренд "Смак" Макаревича
Обложка © VK / Андрей Макаревич
Суд отклонил просьбу крымской колбасной компании выпускать мясную продукцию под брендом "Смак". Торговая марка осталась за музыкантом и телеведущим Андреем Макаревичем*, сообщает Mash.
Предприятие хотело использовать известный бренд, поскольку Макаревич уехал из России в Израиль, однако суд всё же не позволил компании присвоить название "Смак" для продукции.
Напомним, музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич после начала СВО на Украине находится в Израиле. Он является гражданином этой страны. Несмотря на то что Макаревич не живёт в РФ, он и его друзья-иноагенты открыли в Москве пропагандистскую фирму.
* Признан иностранным агентом.