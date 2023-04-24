Колбасная компания из Крыма не смогла отсудить у иноагента Макаревича бренд "Смак"

Предприятие хотело использовать известный бренд, поскольку Макаревич уехал из России в Израиль, однако суд всё же не позволил компании присвоить название "Смак" для продукции.

Напомним, музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич после начала СВО на Украине находится в Израиле. Он является гражданином этой страны. Несмотря на то что Макаревич не живёт в РФ, он и его друзья-иноагенты открыли в Москве пропагандистскую фирму.