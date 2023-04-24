КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 12:52

Колбасная компания из Крыма не смогла отсудить у иноагента Макаревича бренд "Смак"

Mash: Суд не позволил крымской компании присвоить бренд "Смак" Макаревича

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-223941_457242802?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Макаревич</a></p>

Обложка © VK / Андрей Макаревич

Суд отклонил просьбу крымской колбасной компании выпускать мясную продукцию под брендом "Смак". Торговая марка осталась за музыкантом и телеведущим Андреем Макаревичем*, сообщает Mash.

Предприятие хотело использовать известный бренд, поскольку Макаревич уехал из России в Израиль, однако суд всё же не позволил компании присвоить название "Смак" для продукции.

Henkel начал переводить на русский названия своих товаров

Henkel начал переводить на русский названия своих товаров

Напомним, музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич после начала СВО на Украине находится в Израиле. Он является гражданином этой страны. Несмотря на то что Макаревич не живёт в РФ, он и его друзья-иноагенты открыли в Москве пропагандистскую фирму.

* Признан иностранным агентом.

Илья Суриков
  • Новости
  • Андрей Макаревич
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров