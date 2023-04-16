Henkel начал переводить на русский названия своих товаров
Немецкий концерн Henkel начал русифицировать бренды для продажи в РФ
Европейский концерн "Henkel Россия", начавший свою деятельность в России как самостоятельная компания с новым названием Lab Industries, приступил к русифицированию брендов.
В российских магазинах появилась продукция фирмы в прежнем дизайне, но теперь с наименованиями на русском языке. Так, кондиционер для белья Vernel — это "Вернель", стиральный порошок Persil стал "Персилом", туалетные очистители Bref — "Бреф".
Представитель Lab Industries подтвердил РИА "Новости", что "Henkel Россия" приступил к работе в РФ под новым названием с этого года, однако сделка по продаже активов продолжается и якобы готовится к завершению.
"До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries", — уточнили в компании.
Напомним, немецкий производитель бытовой химии Henkel ещё весной прошлого года остановил все инвестиции, рекламные и спонсорские мероприятия в России. Позже компания решила прекратить деятельность в РФ. В конце 2022 года появилась информация, что Henkel намерена начать работать под другим названием. Это подтвердили и в самой компании, отметив, что название сменят на Lab Industries.
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