Henkel начал переводить на русский названия своих товаров

Европейский концерн "Henkel Россия", начавший свою деятельность в России как самостоятельная компания с новым названием Lab Industries, приступил к русифицированию брендов.

В российских магазинах появилась продукция фирмы в прежнем дизайне, но теперь с наименованиями на русском языке. Так, кондиционер для белья Vernel — это "Вернель", стиральный порошок Persil стал "Персилом", туалетные очистители Bref — "Бреф".

Представитель Lab Industries подтвердил РИА "Новости", что "Henkel Россия" приступил к работе в РФ под новым названием с этого года, однако сделка по продаже активов продолжается и якобы готовится к завершению.

"До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries", — уточнили в компании.