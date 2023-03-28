СМИ узнали покупателей российских активов Henkel
"Ведомости": Активы Henkel в России могут купить акционеры "Фармстандарта" и Kismet Capital
Немецкая химико-промышленная компания Henkel, производитель чистящих и моющих средств, завершает продажу активов в России. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
По данным издания, новыми владельцами могут стать акционеры производителя лекарств "Фармстандарт" (принадлежит российским бизнесменам Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвестиционная компания Kismet Capital (Иван Таврин), а также основатели фонда "Эльбрус капитал". В настоящее время соглашение между сторонами не подписано, идут переговоры по продаже 11 фабрик.
По информации двух источников газеты, акционеры "Фармстандарта" станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel. Другой источник утверждает, что сделка будет подразумевать возможность обратного выкупа активов в случае возвращения компании в РФ.
Напомним, немецкий производитель бытовой химии Henkel ещё весной прошлого года прекратил все инвестиции, рекламные и спонсорские мероприятия в России. Позже компания решила прекратить деятельность в нашей стране. В конце 2022 года появилась информация, что Henkel намерена начать работать под другим названием. Это подтвердили и в самой компании, отметив, что название сменят на Lab Industries.
ТАСС / imago images