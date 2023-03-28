СМИ узнали покупателей российских активов Henkel

Немецкая химико-промышленная компания Henkel, производитель чистящих и моющих средств, завершает продажу активов в России. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, новыми владельцами могут стать акционеры производителя лекарств "Фармстандарт" (принадлежит российским бизнесменам Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвестиционная компания Kismet Capital (Иван Таврин), а также основатели фонда "Эльбрус капитал". В настоящее время соглашение между сторонами не подписано, идут переговоры по продаже 11 фабрик.

По информации двух источников газеты, акционеры "Фармстандарта" станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel. Другой источник утверждает, что сделка будет подразумевать возможность обратного выкупа активов в случае возвращения компании в РФ.