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24 апреля, 13:04

"В этот день нас не догонят!": Группа "Тату" воссоединится на один вечер

Группа "Тату" выступит 7 мая на матче между "Зенитом" и "Спартаком"

Российская музыкальная группа "Тату" воссоединится на один вечер, чтобы выступить на матче между "Зенитом" и "Спартаком". Как рассказала вокалистка коллектива Лена Катина, всё пройдёт 7 мая на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.

"Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре. В этот день нас не догонят!" — написала она в соцсетях.

Подписчики с воодушевлением восприняли эту новость и призвали коллектив организовать сольный концерт.

"Новость божественна, невероятно крутая, спасибо вам, самые родные, очень ждём ваших обнимашек", — написал один из поклонников.

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Лайф напоминает, что группа "Тату" была образована в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. Проект официально распустили в 2011 году, после чего Катина и другая участница, Юлия Волкова, начали сольную карьеру. В сентябре 2022 года коллектив выступил в Минске впервые после распада.

Обложка ©

ТАСС / Александр Саверкин

Никита Осипов
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