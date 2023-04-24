"В этот день нас не догонят!": Группа "Тату" воссоединится на один вечер

Российская музыкальная группа "Тату" воссоединится на один вечер, чтобы выступить на матче между "Зенитом" и "Спартаком". Как рассказала вокалистка коллектива Лена Катина, всё пройдёт 7 мая на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.

"Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре. В этот день нас не догонят!" — написала она в соцсетях.

Подписчики с воодушевлением восприняли эту новость и призвали коллектив организовать сольный концерт.

"Новость божественна, невероятно крутая, спасибо вам, самые родные, очень ждём ваших обнимашек", — написал один из поклонников.