Гуф намекнул на развод с новой женой, а на горизонте снова замаячила Айза

Гуф устроил очередной скандал. В честь 8 Марта российский рэпер опубликовал посты в социальных сетях, в которых поздравил "своих женщин". На первое место поставил маму, а на второе — бывшую жену Айзу. Причём обращение вышло крайне личным: "Моя женщина. Правда, у неё тут уже грустные глаза, а между нами ещё ничего не понимающий, мой самый любимый, первый, единственный сын".

Гуф поздравил бывшую жену Айзу с 8 Марта. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Всё бы ничего, но вот только нынешней жене — Юлии Королёвой — и их дочери, которая родилась в прошлом году, рэпер поста не посвятил: "Вроде поздравил”, — написал Гуф в историях. Фанаты в шоке от "Санта-Барбары", которую начал Гуф. Или Алик? Так поклонники рэпера называют вторую личность, которая часто занимается подобным.

Несколько часов все ждали, как же отреагируют "женщины Гуфа" на ситуацию. Но нынешняя супруга на связь не выходит, а Айза только утром 9 марта опубликовала пару историй, заявив, что ничего комментировать она не будет. И подметила: "рада, что у меня есть работа". Получается, жизнь после Гуфа в порядке?

Бывшая жена Гуфа Айза. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / aizalovesam

Но на этом история не закончилась. Хоть нынешняя жена рэпера никаких публичных заявлений не делала, видимо, пара в настоящий момент переживает не лучший период. Плохо всё настолько, что в одном из последующих видео артист намекает на развод.

Гуф намекнул на развод со своей нынешней супругой. © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf