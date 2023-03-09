"Сидит и смотрит, как я сплю в самолёте": Ивлеева рассказала, как её преследовал "брат Гоши Куценко"

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась странной историей, которая произошла с ней в самолёте. По словам знаменитости, её преследовал некий поклонник, который представился братом актёра Гоши Куценко. В эфире ютуб-шоу комика Антона Шастуна "Контакты" Ивлеева рассказала, что познакомилась с ним несколько лет назад.

"Он мне показался очень навязчивым... Он прямо наседал на меня, говорил: "Вы мне нравитесь, ваше творчество мне нравится". Я такая: "Воу, брат, полегче". Он говорит: "Я брат Гоши Куценко, у меня есть предложение для вас, есть роль". Я говорю: "Здорово, вот мой менеджер, можно взять контакты", — вспоминает Ивлеева.

Блогерша списала странное поведение мужчины на излишнюю эмоциональность, однако вскоре она вновь повстречалась с ним. Ивлеева летела в бизнес-классе самолёта, начала дремать, но внезапно почувствовала, что кто-то смотрит на неё. Открыв глаза, Настя увидела того самого "брата Гоши Куценко".

"Сидит "брат Гоши Куценко" на полу и смотрит, как я сплю в бизнес-классе в самолёте. Я открываю глаза, и он такой: "Вы не беспокойтесь. Я просто хотел сказать, что я видел ваши работы, у меня там спектакль в театре, я бы хотел вас пригласить". Я просто понимаю, что это ненормально", — возмутилась телеведущая и добавила, что уважает Куценко, но о его брате никогда не слышала.