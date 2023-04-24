КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 13:13

Астроном рассказал, как часто над Москвой будет наблюдаться полярное сияние

Астроном Гончаров: Полярное сияние над Москвой можно увидеть несколько раз в год

<p>Северное сияние над Ладожским озером. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id1118488?z=photo1118488_457239475/wall1118488_885" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Юдченко</a></p>

Северное сияние над Ладожским озером. Обложка © VK / Дмитрий Юдченко

Ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что в ближайшие месяцы можно будет снова наблюдать полярное сияние в нехарактерных для этого явления местах, например в Москве или Санкт-Петербурге. Специалист отметил, что сейчас солнце вышло на пик активности, поэтому "можно даже в какой-то мере привыкать" к этому.

Астроном Гончаров рассказал, как долго ещё будет наблюдаться полярное сияние. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Если вы ночью не спите, смотрите на ясное ночное небо, то раз десять в год на широте Москвы и Петербурга полярные сияния будут появляться", — приводит телеканал "Звезда" слова астронома.

Россиянам объяснили, влияет ли северное сияние на здоровье

Россиянам объяснили, влияет ли северное сияние на здоровье

Напомним, в ночь на 24 апреля жители нескольких российских регионов смогли увидеть северное сияние. В частности, это редкое природное явление наблюдали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как отмечают специалисты, северное сияние появилось из-за сильной магнитной бури.

Наталья Исакова
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