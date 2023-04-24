Астроном рассказал, как часто над Москвой будет наблюдаться полярное сияние
Астроном Гончаров: Полярное сияние над Москвой можно увидеть несколько раз в год
Северное сияние над Ладожским озером. Обложка © VK / Дмитрий Юдченко
Ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров заявил, что в ближайшие месяцы можно будет снова наблюдать полярное сияние в нехарактерных для этого явления местах, например в Москве или Санкт-Петербурге. Специалист отметил, что сейчас солнце вышло на пик активности, поэтому "можно даже в какой-то мере привыкать" к этому.
Астроном Гончаров рассказал, как долго ещё будет наблюдаться полярное сияние. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Если вы ночью не спите, смотрите на ясное ночное небо, то раз десять в год на широте Москвы и Петербурга полярные сияния будут появляться", — приводит телеканал "Звезда" слова астронома.
Напомним, в ночь на 24 апреля жители нескольких российских регионов смогли увидеть северное сияние. В частности, это редкое природное явление наблюдали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как отмечают специалисты, северное сияние появилось из-за сильной магнитной бури.