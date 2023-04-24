Россиянам объяснили, влияет ли северное сияние на здоровье

Редкое для Центральной России северное сияние, которое наблюдали жители регионов вечером 23 апреля, не оказывает влияния на здоровье человека. Об этом рассказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.

"Полярное сияние и магнитные бури не оказывают влияния на здоровье и самочувствие человека. Это уже давно проверено и доказано, хотя у нас очень часто продолжают об этом говорить", — пояснила заведующая обсерваторией в беседе с газетой "Известия".

Смирнова добавила, что всё это следствие вспышки на Солнце, которая произошла 21 апреля. За этот промежуток времени заряженное вещество долетело до Земли и зажгло различные газы.