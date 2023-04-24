КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 02:10

Россиянам объяснили, влияет ли северное сияние на здоровье

Астроном Смирнова: Северное сияние не влияет на здоровье и самочувствие человека

Редкое для Центральной России северное сияние, которое наблюдали жители регионов вечером 23 апреля, не оказывает влияния на здоровье человека. Об этом рассказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.

"Полярное сияние и магнитные бури не оказывают влияния на здоровье и самочувствие человека. Это уже давно проверено и доказано, хотя у нас очень часто продолжают об этом говорить", — пояснила заведующая обсерваторией в беседе с газетой "Известия".

Россияне увидели невероятное северное сияние, вызванное магнитной бурей

Россияне увидели невероятное северное сияние, вызванное магнитной бурей

Смирнова добавила, что всё это следствие вспышки на Солнце, которая произошла 21 апреля. За этот промежуток времени заряженное вещество долетело до Земли и зажгло различные газы.

Ранее Лайф писал, что накрывшая Землю магнитная буря увеличилась до очень сильного уровня. Из-за этого ожидаются серьёзные проблемы со связью, в том числе спутниковой и радиочастотной.

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VK / Nastenka Unknown

Юлия Коновалова
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