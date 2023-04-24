Накрывшая Землю магнитная буря увеличилась до очень сильного уровня

Магнитная буря на Земле достигла отметки G4, что считается очень сильным уровнем. Об этом 23 апреля сообщили в Институте прикладной геофизики.

В соответствии с данными мониторинга космической погоды, на данный момент уровень возмущённости магнитного поля планеты достиг отметки очень сильного. Далее следует G5 — экстремально сильный уровень.

Из-за магнитной бури ожидаются серьёзные проблемы со связью, в том числе спутниковой и радиочастотной.