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24 апреля, 00:13

Накрывшая Землю магнитная буря увеличилась до очень сильного уровня

Магнитная буря на Земле достигла очень сильного уровня G4

Магнитная буря на Земле достигла отметки G4, что считается очень сильным уровнем. Об этом 23 апреля сообщили в Институте прикладной геофизики.

В соответствии с данными мониторинга космической погоды, на данный момент уровень возмущённости магнитного поля планеты достиг отметки очень сильного. Далее следует G5 — экстремально сильный уровень.

Весенние грозы ожидаются в Центральной России на предстоящей неделе

Весенние грозы ожидаются в Центральной России на предстоящей неделе

Из-за магнитной бури ожидаются серьёзные проблемы со связью, в том числе спутниковой и радиочастотной.

Ранее Лайф рассказывал, что магнитная буря вызвала северное сияние во многих регионах России. Увидеть его могли в ряде городов, расположенных до 53-го градуса северной широты.

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VK / Дмитрий Юдченко

Юлия Коновалова
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