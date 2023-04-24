Весенние грозы ожидаются в Центральной России на предстоящей неделе
Первые весенние грозы ожидаются в Центральной России в середине предстоящей недели. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".
Грозы стоит ожидать уже 27 апреля. Такая погода обусловлена приближением холодного атмосферного фронта с запада. Вдоль фронта образуются шапки мощных кучево-дождевых облаков, наковальни которых достигнут необходимой для молниевых разрядов высоты 8–10 км, также прольются обильные ливни.
Ранее учёные предупредили об опасных ливнях и ветре в 11 регионах России. Непогода может нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение, сказано на сайте ВНИИ ГОЧС.
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