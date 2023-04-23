Южные регионы России встретят майские праздники холодами

"В Крыму и на Кубани погода пока совсем не курортная, она даже отстаёт от нормы, в отличие от центральных областей европейской части России. Обширный циклон, который разместился между акваториями Чёрного и Каспийского морей, пока никуда не собирается уходить из этого региона", — сказал синоптик, уточнив, что в начале следующей недели будут грозы с порывистым ветром, также не исключён и мокрый снег.