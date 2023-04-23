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22 апреля, 22:46

Южные регионы России встретят майские праздники холодами

Синоптик Леус пообещал южным регионам России холода на майские праздники

Южные регионы страны встретят майские праздники холодной погодой. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Крыму и на Кубани погода пока совсем не курортная, она даже отстаёт от нормы, в отличие от центральных областей европейской части России. Обширный циклон, который разместился между акваториями Чёрного и Каспийского морей, пока никуда не собирается уходить из этого региона", сказал синоптик, уточнив, что в начале следующей недели будут грозы с порывистым ветром, также не исключён и мокрый снег.

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

На юге России первые дни майских праздников ожидаются достаточно холодными и ненастными. Погода улучшится только после 5 мая, добавил метеоролог.

Ранее учёные предупредили об опасных ливнях и ветре в 11 регионах России. Обильные осадки и ветер могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение, сказано на сайте ВНИИ ГОЧС.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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