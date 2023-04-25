10 до истерики смешных семейных фото, которые нужно видеть своими глазами
Общие семейные снимки совсем не обязательно должны быть скучными и на синем фоне из фотостудии. Герои подборки ниже устроили такое, что их фотографиями будут восхищаться ещё долго.
"Не могла устоять перед идеей сделать семейное фото в стиле 80-х", — fancyasmilly.
Фото © Reddit / fancyasmilly
"Пришёл с фотосессии, начал обрабатывать фото и только тогда увидел, что на этом фото к семье присоединилась белка", — rockmixer.
Фото © Reddit / rockmixer
"Упала, пока бежала от камеры на своё место. Реакция семьи..." — drossmaster4.
Фото © Reddit / drossmaster4
"Первое фото моих мамы и папы вместе с тех пор, как они развелись, когда мне было 9 месяцев. Всегда хотел семейный портрет", — 107bees.
Фото © Reddit / 107bees
"Пришло время семейного фото", — emtcj.
Фото © Reddit / emtcj
"Правдоподобное семейное фото", — jefffrandsen.
Фото © Reddit / jefffrandsen
"Семейное" фото в год ковида", — smileymn.
Фото © Reddit / smileymn
"Друзья сделали семейное фото. Я в полном восторге!" — jargo1.
Фото © Reddit / jargo1
"На 88-й день рождения моего отца (а это очень важный день в Японии, где он родился и вырос) мы сделали этот традиционный японский портрет нашей семьи", — JunachoSemiautomatic.
Фото © Reddit / JunachoSemiautomatic
"Идеальное семейное фото", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / пользователь Reddit
Reddit / jargo1, JunachoSemiautomatic