КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 08:00

10 до истерики смешных семейных фото, которые нужно видеть своими глазами

Общие семейные снимки совсем не обязательно должны быть скучными и на синем фоне из фотостудии. Герои подборки ниже устроили такое, что их фотографиями будут восхищаться ещё долго.

"Не могла устоять перед идеей сделать семейное фото в стиле 80-х", — fancyasmilly.

Фото © Reddit / fancyasmilly

Фото © Reddit / fancyasmilly

"Пришёл с фотосессии, начал обрабатывать фото и только тогда увидел, что на этом фото к семье присоединилась белка", — rockmixer.

Фото © Reddit / rockmixer

Фото © Reddit / rockmixer

"Упала, пока бежала от камеры на своё место. Реакция семьи..." drossmaster4.

Фото © Reddit / drossmaster4

Фото © Reddit / drossmaster4

"Первое фото моих мамы и папы вместе с тех пор, как они развелись, когда мне было 9 месяцев. Всегда хотел семейный портрет", — 107bees.

Фото © Reddit / 107bees

Фото © Reddit / 107bees

"Пришло время семейного фото", — emtcj.

Фото © Reddit / emtcj

Фото © Reddit / emtcj

"Правдоподобное семейное фото", — jefffrandsen.

Фото © Reddit / jefffrandsen

Фото © Reddit / jefffrandsen

"Семейное" фото в год ковида", — smileymn.

Фото © Reddit / smileymn

Фото © Reddit / smileymn

"Друзья сделали семейное фото. Я в полном восторге!" jargo1.

Фото © Reddit / jargo1

Фото © Reddit / jargo1

"На 88-й день рождения моего отца (а это очень важный день в Японии, где он родился и вырос) мы сделали этот традиционный японский портрет нашей семьи", — JunachoSemiautomatic.

Фото © Reddit / JunachoSemiautomatic

Фото © Reddit / JunachoSemiautomatic

"Идеальное семейное фото", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / пользователь Reddit

Фото © Reddit / пользователь Reddit

5 советских аттракционов, на которые сегодня страшно смотреть, а в СССР только на них и катались

5 советских аттракционов, на которые сегодня страшно смотреть, а в СССР только на них и катались

Обложка ©

Reddit / jargo1, JunachoSemiautomatic

Сергей Трофимов
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