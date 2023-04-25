Настя Ивлеева показала "танец для привлечения мужика"

Блогерша Настя Ивлеева разместила в соцсетях видео с "танцем для привлечения мужика". Саундтреком к ролику знаменитость выбрала песню Наталии Орейро Cambio Dolor из сериала "Дикий ангел".

Ивлеева показала "танец для привлечения мужика". Соцсети @nastyaivleeva

Шутка телеведущей вызвала дискуссии среди подписчиков. Нашлись те, кому раскачивания бёдрами и грудью от российской знаменитости понравились настолько, что они решили записаться к ней на курсы.

"Онлайн-курсы по танцам будут? Меня в предзапись, пожалуйста", "Последнее движение — огонь. Самку павлина напомнила", "Главное — выражение лица", "Мимика тут просто улёт. Ржу", — написали подписчики Ивлеевой.

Нашлись и те, кто подтвердил "эффективность" танца: подобные движения уже привели к беременности. Другие заверили, что именно благодаря подобным па вышли замуж. Были и те, кто осудил этот "соблазнительный" танец.

"Элджей не повёлся на это, получается", "Скорее это отпугнёт, чем привлечёт", — написали комментаторы.