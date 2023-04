В США начался суд по делу Эда Ширана

Дело о нарушении авторских прав британским исполнителем Эдом Шираном рассмотрит жюри присяжных в США. Заседание состоится сегодня, 25 апреля, в Нью-Йорке. Иск подали родственники Эда Таунсенда — соавтора американского певца Марвина Гэя. Они считают, что именно песня Гэя Let's Get it On легла в основу хита британца Thinking Out Loud. Эд Ширан за данную композицию получил премию Grammy, факт плагиата он отрицает.

Как сообщает газета, раньше обе стороны уже выигрывали подобные процессы. Так, семье Таунсенда удалось отсудить у Фаррелла Уильямса 5,3 миллиона долларов из-за схожести его песни Blurred Lines с мелодией Got to Give it Up. Ширан же и его представители смогли доказать в суде, что песня Shape of You не нарушает авторских прав произведения Сами Чокри Oh Why.