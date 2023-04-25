В США начался суд по делу Эда Ширана

Дело о нарушении авторских прав британским исполнителем Эдом Шираном рассмотрит жюри присяжных в США. Заседание состоится сегодня, 25 апреля, в Нью-Йорке. Иск подали родственники Эда Таунсенда — соавтора американского певца Марвина Гэя. Они считают, что именно песня Гэя Let's Get it On легла в основу хита британца Thinking Out Loud. Эд Ширан за данную композицию получил премию Grammy, факт плагиата он отрицает.

Как сообщает газета The New York Post, в состав жюри было отобрано семь человек. Несколько кандидатур, которых заподозрили в симпатии к Ширану, суд отклонил. Среди них, например, была одна претендентка, которая рассказала, что песня британца звучала у неё на свадьбе, а у другой фанатами исполнителя оказались дети.

Как сообщает газета, раньше обе стороны уже выигрывали подобные процессы. Так, семье Таунсенда удалось отсудить у Фаррелла Уильямса 5,3 миллиона долларов из-за схожести его песни Blurred Lines с мелодией Got to Give it Up. Ширан же и его представители смогли доказать в суде, что песня Shape of You не нарушает авторских прав произведения Сами Чокри Oh Why.