Эд Ширан намерен выпустить "идеальный" посмертный альбом

Британский певец Эд Ширан признался, что планирует выпустить альбом, который выйдет после его смерти. Артист отметил, что хочет, чтобы эта работа была идеальной.

В интервью журналу Rolling Stone Ширан рассказал, что будет периодически добавлять в посмертный альбом новые песни. О выпуске этого диска он намерен написать в завещании. Всего до конца своих дней музыкант хочет записать ещё пять альбомов в дополнение к уже пяти существующим.