Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 14:44

Эд Ширан намерен выпустить "идеальный" посмертный альбом

Певец Эд Ширан заявил, что планирует выпустить посмертный альбом

<p>Эд Ширан. Обложка © Getty Images / Jeff Kravitz</p>

Эд Ширан. Обложка © Getty Images / Jeff Kravitz

Британский певец Эд Ширан признался, что планирует выпустить альбом, который выйдет после его смерти. Артист отметил, что хочет, чтобы эта работа была идеальной.

В интервью журналу Rolling Stone Ширан рассказал, что будет периодически добавлять в посмертный альбом новые песни. О выпуске этого диска он намерен написать в завещании. Всего до конца своих дней музыкант хочет записать ещё пять альбомов в дополнение к уже пяти существующим.

Пол Маккартни, Ринго Старр и Rolling Stones решили удивить мир

Пол Маккартни, Ринго Старр и Rolling Stones решили удивить мир

Ранее песня Эда Ширана Shape of You первой в истории Spotify набрала три миллиарда прослушиваний. Причём изначально певец вообще не собирался включать этот трек в свой третий альбом.

Никита Никонов
  • Новости
  • Эд Ширан
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров