Эд Ширан намерен выпустить "идеальный" посмертный альбом
Певец Эд Ширан заявил, что планирует выпустить посмертный альбом
Эд Ширан. Обложка © Getty Images / Jeff Kravitz
Британский певец Эд Ширан признался, что планирует выпустить альбом, который выйдет после его смерти. Артист отметил, что хочет, чтобы эта работа была идеальной.
В интервью журналу Rolling Stone Ширан рассказал, что будет периодически добавлять в посмертный альбом новые песни. О выпуске этого диска он намерен написать в завещании. Всего до конца своих дней музыкант хочет записать ещё пять альбомов в дополнение к уже пяти существующим.
Ранее песня Эда Ширана Shape of You первой в истории Spotify набрала три миллиарда прослушиваний. Причём изначально певец вообще не собирался включать этот трек в свой третий альбом.